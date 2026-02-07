  • Články
Benátky zažili 15 rekordne vysokých prílivov za deväť dní

  • DNES - 9:37
  • Rím
Benátky zažili 15 rekordne vysokých prílivov za deväť dní

V Benátkach zaznamenali za deväť dní 15 vysokých prílivov. Desať z nich bolo nad 110 centimetrov, čo spustilo protipovodňové bariéry MOSE.

Riaditeľ benátskeho Centra pre príliv a odliv Alvise Papa v piatok označil situáciu od začiatku tohto roka za rekordnú. Podľa jeho slov to súvisí najmä „s hladinou mora, ktorá v posledných rokoch stúpla v dôsledku klimatických zmien“.

Dnes sme na úrovni približne 40 centimetrov,“ vysvetlil Papa s tým, že „začiatkom 21. storočia to bolo okolo 21 – 23 centimetrov.“

Zatiaľ čo (doteraz) na zvýšenie prílivu o 80 centimetrov boli potrebné veľmi silné vetry, teraz na dosiahnutie jedného metra stačia oveľa slabšie,“ uviedol.

Podľa jeho slov poveternostné podmienky v posledných dňoch neboli obzvlášť výnimočné. Napriek tomu hladina mora bola rekordných 42 hodín vyššia ako meter oproti bežnej situácii. V rovnakom období minulého roka to boli štyri hodiny.

Situácia sa bude podľa Papu zhoršovať. „Ak bude priemerná hladina naďalej stúpať, znamená to, že na zaplavenie mesta budú stačiť oveľa menej závažné poruchy. A tu prichádza na rad systém MOSE: udržiavanie hladiny vody pod jedným metrom je nevyhnutné,“ uzavrel.

Systém Modulo Sperimentale Elettromeccanico (skratka MOSE je po taliansky aj symbolické meno Mojžiš) tvorí pri vstupoch do Benátskej lagúny 78 pohyblivých oceľových bariér. Pri hrozbe vysokého prílivu sa bariéry naplnia vzduchom, zdvihnú sa zo dna mora a oddelením lagúny od mora v nej udržujú nižšiu hladinu.

Zdroj: Info.sk, TASR
