Agentúra Morningstar DBRS potvrdila Slovensku rating na úrovni A
- DNES - 9:06
- Bratislava
Kanadská ratingová agentúra Morningstar DBRS ponechala Slovensku rating na úrovni A (nízky) so stabilným výhľadom.
Ide o potvrdenie hodnotenia, aké Slovenskej republike dala v auguste 2025, informoval tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR.
„Stabilný trend ratingu Slovenska odráža názor Morningstar DBRS, že solídne makroekonomické charakteristiky krajiny a pokračujúce úsilie o fiškálnu konsolidáciu vyvažujú výzvy v krátkodobom hospodárskom výhľade a pretrvávajúce fiškálne tlaky,“ uviedla agentúra v hodnotení.
Pripomenula, že inštitucionálny a ekonomický rámec Slovenska je zakotvený v jeho členstve v Európskej únii (EÚ), eurozóne a NATO. „Zároveň sa očakáva, že Slovensko bude v nasledujúcich rokoch profitovať z dodatočných prílevov na svoj kapitálový účet, ktorý bude podporený fondmi EÚ,“ pokračovala agentúra s tým, že zahraničná zadlženosť Slovenska zostáva celkovo na miernej úrovni.
V hodnotiacej správe poukázala aj na aktuálne medzinárodné ekonomické prostredie či reštriktívnejšiu politiku zo strany USA. Agentúra si všíma aj kroky vlády na postupné znižovanie deficitu verejných financií prostredníctvom rozsiahlych konsolidačných opatrení. Očakáva, že zvýšené čerpanie fondov EÚ podporí verejné aj súkromné investície v krátkodobom horizonte.
Hodnotenie agentúry Morningstar DBRS je podľa MF v súlade s ostatnými ratingami od agentúr Moody´s a Fitch. V decembri 2025 potvrdila agentúra Moody´s Slovensku rating na úrovni A3 so stabilným výhľadom. V novembri minulého roka Fitch Ratings ponechala nezmenený rating na úrovni A- so stabilným výhľadom. Ešte v októbri 2025 Standard & Poor´s potvrdila SR ratingový stupeň A+ s negatívnym výhľadom.
ÚGKK: Opoziční politici pri zákone o katastri zavádzajú a strašia verejnosť
Opoziční politici z Hnutia Slovensko a strany Za ľudí vedome zavádzajú a strašia verejnosť. Novela zákona o katastri nič neskrýva, naopak, chráni občanov a vlastníctvo.
Dvadsiaty balík sankcií EÚ zasiahne energetiku, finančné služby a obchod Ruska
Najnovší balík sankcií EÚ voči Rusku, v poradí už dvadsiaty, sa vzťahuje na energetiku, finančné služby a obchod. V piatok to v správe pre médiá uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
Ukončenie výroby cukru vo firme Považský cukor je nezvratné, potvrdil Takáč
Agrorezort podľa Takáča vykoná ekonomickú analýzu cukrovaru a zváži podanie ponuky pre nemeckého akcionára na odkúpenie cukrovaru.
Tretina občanov EÚ nemá vlastné bývanie, Slovákov sa to netýka
V roku 2024 vlastnili svoj domov viac ako dve tretiny obyvateľstva žijúceho v domácnostiach členských krajín Európskej únie.