Zelenskyj: Rusko sa snaží zničiť celý ukrajinský energetický systém

Zelenskyj: Rusko sa snaží zničiť celý ukrajinský energetický systém

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok obvinil Rusko zo snahy zničiť elektrárne a celý energetický systém na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News a Zelenského príspevku na sieti X.

(Rusko) sa snaží zničiť naše svetlo. A Ukrajina spolu s našimi priateľmi bojuje proti temnote,“ uviedol Zelenskyj vo videu zverejnenom na sieti X. „Toto je boj, v ktorom je všetko jasné. Neexistujú tu žiadne šedé zóny,“ pokračoval.

Zelenskyj tvrdí, že pre Ukrajinu je dôležité mať dostatočnú protivzdušnú obranu, aby bola „obloha bezpečná“. Dôležité je tiež podporovať svojich ľudí a zotaviť sa po útokoch. „Je pre nás dôležité dosiahnuť dôstojný mier a spoľahlivé bezpečnostné záruky,“ konštatoval prezident.

V skoršom príspevku Zelenskyj informoval, že sa v Kyjeve stretol s estónskym ministrom zahraničných vecí Margusom Tsahknom, s ktorým diskutoval o podpore Ukrajiny. Hlavnú pozornosť venovali pomoci v oblasti energetiky a obrany, spolupráci s partnermi v rámci tzv. koalície ochotných, posilneniu schopnosti protivzdušnej obrany a príspevku k iniciatíve PURL - program známy ako Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny, vytvorený Spojenými štátmi a ich spojencami.

Okrem toho rokovali tiež o diplomacii zameranej na mier, ako aj o konkrétnych krokoch na vyvíjanie tlaku na Rusko.

Zdroj: Info.sk, TASR
