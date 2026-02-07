  • Články
Francúzsko a Kanada oficiálne otvorili svoje konzuláty v Grónsku

  DNES - 6:05
  • Nuuk
Francúzsko a Kanada v piatok otvorili svoje konzuláty v hlavnom grónskom meste Nuuk, oznámila agentúra AFP. Pre tento krok sa rozhodli v čase rastúceho geopolitického napätia v súvislosti s vyhláseniami amerického prezidenta Donalda Trumpa o potrebe získať kontrolu nad týmto dánskym poloautonómnym územím.

Je to pre nás ako krajinu veľmi dôležitý deň, lebo otvárame náš konzulát tu v Nuuku v Grónsku,“ povedala kanadská ministerka zahraničných vecí Anita Anandová na jeho slávnostnom otvorení po tom, čo za potlesku vyvesila vlajku svojej krajiny nad budovou konzulátu.

Do funkcie francúzskeho generálneho konzula v Nuuku nastúpil Jean-Noël Poirier, ktorý v minulosti pôsobil ako veľvyslanec vo Vietname. „Prvým bodom programu bude vypočuť si obyvateľov Grónska, dať im priestor vysvetliť podrobne ich postoj a z našej strany im potvrdiť podporu – v takej miere, v akej si ju budú želať oni aj dánska strana,“ povedal Poirier pre AFP už pred odletom z Kodane do Nuuku.

Diplomatický postup oboch krajín signalizuje záväzok posilniť svoju prítomnosť v Arktíde a partnerstvo s Grónskom uprostred geopolitickej krízy. Šéf Bieleho domu totiž vyhlásil, že USA potrebujú ostrov pre zaistenie národnej bezpečnosti, čo vyvolalo obavy európskych spojencov a spustilo diskusiu o suverenite a bezpečnosti Arktídy, píše Reuters.

Kanada oznámila plánované otvorenie konzulátov v Grónsku a na Aljaške už v decembri v rámci snáh o posilnenie svojho zastúpenia v Arktíde. Premiér Mark Carney sa zároveň zaviazal posilniť vojenskú prítomnosť.

Paríž oznámil otvorenie konzulátu už vlani ako prejav solidarity, keď Trump vyjadril záujem o ostrov. Inštitúcia sa spočiatku bude zameriavať na vedeckú a kultúrnu činnosť a spoluprácu s miestnymi.

Zdroj: Info.sk, TASR
