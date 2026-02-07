  • Články
Prezident Peter Pellegrini otvorí Slovenský olympijský dom

  • DNES - 6:02
  • Miláno
Prezident SR Peter Pellegrini dnes v Miláne slávnostne otvorí Slovenský olympijský dom - Casa Slovacca.

Miesto, ktoré počas XXV. Zimných olympijských hier 2026 bude reprezentovať to najlepšie zo slovenského športu, kultúry či gastronómie, otvorí spoločne s českým prezidentom Petrom Pavlom.

Slovenský dom sídli v prestížnych priestoroch Galleria Meravigli v centre Milána. Prezident SR ocenil úsilie slovenského honorárneho konzula, vďaka ktorému sa Slovensku podarilo získať tento výnimočný priestor, o ktorý mali záujem najväčšie krajiny sveta. „Veľmi sa teším, že pána prezidenta Pavla budem môcť privítať u nás, v našom nádhernom slovenskom olympijskom dome, ktorý patrí asi k tým najkrajším v rámci celej zimnej olympiády v Taliansku," uviedol.

P. Pellegrini by sa mal dnes v Miláne ešte stretnúť na bilaterálnom rokovaní s maďarskou hlavou štátu Tamásom Sulyokom a navštíviť tréning slovenského hokejového tímu.

Prezident SR pricestoval do Milána v piatok, aby sa na ikonickom štadióne San Siro zúčastnil na otváracom ceremoniáli najväčšieho svetového športového sviatku. Predtým ešte s českým prezidentom P. Pavlom otvorili Český olympijský dom, aby symbolicky zdôraznili blízke vzťahy medzi krajinami aj v oblasti športovej diplomacie. „Chceli sme týmto ukázať, že vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi sú naozaj na nadštandardnej úrovni a možno sme asi jediné dva národy, ktoré si navzájom na olympiáde otvárajú svoj olympijský dom," poznamenal.

Prezident SR želá zároveň športovcov veľa úspechov, zážitkov či cenných skúseností. Ocenil, že Slovensko má na tohtoročnej olympiáde početnú výpravu a teší sa, že bude môcť aj osobne podporiť niektorých našich olympionikov počas pretekov.

Zdroj: Info.sk, Kancelária prezidenta
