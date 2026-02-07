  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 7.2.2026Meniny má Vanda
Bratislava

Trump sa dištancoval od hanlivého videa s Obamovcami, ospravedlniť sa neplánuje

  • DNES - 4:18
  • Washington
Trump sa dištancoval od hanlivého videa s Obamovcami, ospravedlniť sa neplánuje

Americký prezident Donald Trump sa v piatok dištancoval od videa zverejneného na svojej platforme Truth Social, ktoré zobrazovalo bývalého prezidenta Baracka Obamu a jeho manželku Michelle ako opice.

Tiež tvrdí, že videl len začiatok, ktorý sa týkal údajného volebného podvodu.

Videl som len prvú časť... nevidel som to celé,“ povedal Trump novinárom na palube lietadla Air Force One počas letu do svojho sídla Mar-a-Lago na Floride.

Zverejnením videa potom poveril zamestnancov Bieleho domu, ktorí ho tiež nevideli celé.

Nikto nevedel, že je to na konci. Keby si to pozreli, videli by to a pravdepodobne by to vymazali,“ uviedol Trump. Video bolo podľa neho odstránené „hneď, ako sme to zistili“.

Trump tiež povedal, že „samozrejme“ odsudzuje rasistické časti videa, no neplánuje sa ospravedlniť.

Neurobil som chybu, musím sa starať o tisíce vecí," konštatoval.

Video bolo zverejnené na platforme Truth Social v noci na piatok. Dostupné bolo približne 12 hodín a za ten čas dosiahlo tisíce lajkov. Vyvolalo rozsiahlu kritiku aj v radoch republikánov, ktorí uviedli, že je „neprijateľné“ a „rasistické“ a Trumpa vyzvali, aby ho odstránil a ospravedlnil sa.

Viac ako minútové video vygenerované umelou inteligenciou sa zameriavalo na nepravdivé tvrdenia šírené Trumpom v minulosti, že v niektorých amerických štátoch počas prezidentských volieb v roku 2020 došlo k úmyselnej manipulácii s hlasovacími strojmi v prospech kandidáta demokratov Joea Bidena. Tesne pred koncom klipu sa zrazu nakrátko objavia Obamovci, ktorých hlavy sú nasadené na telách tancujúcich opíc, zatiaľ čo v pozadí hrá pieseň The Lion Sleeps Tonight od skupiny The Tokens.

Biely dom spočiatku zverejnenie videa obraňoval a odmietol kritiku ako „predstierané pobúrenie“. „Toto je z internetového meme, ktorý zobrazuje prezidenta Trumpa ako kráľa džungle a demokratov ako postavy z Levieho kráľa. Prosím, prestaňte s predstieraným pobúrením a informujte dnes o niečom, na čom americkej verejnosti skutočne záleží,“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.

Zástupcovia Obamovcov bezprostredne nereagovali na žiadosti médií o vyjadrenie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vo veku 86 rokov zomrela česká herečka Jana Brejchová

Vo veku 86 rokov zomrela česká herečka Jana Brejchová

DNES - 3:29Zahraničné

Vo veku 86 rokov zomrela v piatok česká herečka Jana Brejchová, ktorá zažiarila napríklad v muzikáli Noc na Karlštejne alebo rozprávke Arabela.

Trump po rozsiahlej kritike odstránil hanlivé video s Obamovcami

Trump po rozsiahlej kritike odstránil hanlivé video s Obamovcami

VČERA - 19:06Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v piatok odstránil konšpiračné video, v ktorom boli exprezident USA Barack Obama a jeho manželka Michelle zobrazení ako opice.

Trump zverejnil hanlivé video s Obamovcami, odmietol „falošné pobúrenie“

Trump zverejnil hanlivé video s Obamovcami, odmietol „falošné pobúrenie“

VČERA - 17:36Zahraničné

Biely dom v piatok odmietol „falošné pobúrenie“ po tom, čo prezident Donald Trump zdieľal konšpiračné video, v ktorom boli exprezident USA Barack Obama spolu s manželkou Michelle zobrazení ako opice.

Tibor Gašpar pre TASS: Slovensko neposkytuje Ukrajine vojenskú pomoc

Tibor Gašpar pre TASS: Slovensko neposkytuje Ukrajine vojenskú pomoc

VČERA - 16:57Zahraničné

Slovensko neposkytuje Ukrajine vojenskú pomoc a plánuje tento kurz zachovať. V rozhovore pre ruskú štátnu agentúru TASS to uviedol podpredseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar.

Vosveteit.sk
Pozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometomPozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometom
Americké námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožnéAmerické námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožné
Bezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniazeBezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniaze
YouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberomYouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberom
Telefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaníTelefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaní
Približne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelovPribližne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelov
POZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj tyPOZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj ty
Mizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťouMizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťou
Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP