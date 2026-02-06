  • Články
Trump po rozsiahlej kritike odstránil hanlivé video s Obamovcami

Americký prezident Donald Trump v piatok odstránil konšpiračné video, v ktorom boli exprezident USA Barack Obama a jeho manželka Michelle zobrazení ako opice. Trump to predtým zverejnil na svojej sieti Truth Social, informuje NBC News.

Biely dom spočiatku zverejnenie videa obraňoval a odmietol kritické reakcie ako „falošné pobúrenie“. „Toto je z internetového meme, ktorý zobrazuje prezidenta Trumpa ako kráľa džungle a demokratov ako postavy z Levieho kráľa. Prosím, prestaňte s falošným pobúrením a informujte dnes o niečom, na čom americkej verejnosti skutočne záleží,“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová vo vyhlásení pre AFP.

Video sa stretlo s rozsiahlou kritikou aj v radoch republikánov, ktorí uviedli, že je „neprijateľné“ a „rasistické“ a Trumpa vyzvali, aby ho odstránil a ospravedlnil sa.

Zamestnanec Bieleho domu tento príspevok omylom zverejnil. Bol odstránený,“ povedal pre NBC News nemenovaný predstaviteľ z Bieleho domu.

Takmer celý 62-sekundový klip, ktorý sa v noci na piatok objavil medzi desiatkami príspevkov prezidenta na jeho sociálnej sieti Truth Social, zrejme pochádza z konzervatívneho konšpiračného videa, ktoré tvrdí, že v niektorých amerických štátoch počas volieb v roku 2020 došlo k úmyselnej manipulácii s hlasovacími strojmi, spresňuje agentúra AP. V 60. sekunde je krátka scéna s dvoma primátmi, na ktorých sú zobrazené usmiate tváre Obamovcov.

Samotný Trump zverejnenie videa doposiaľ bezprostredne nekomentoval.

Jediný afroamerický senátor v radoch republikánov Tim Scott nazval video „najrasistickejšiou vecou“, akú kedy videl v Bielom dome. Povedal, že sa „modlí, aby bolo falošné“, a vyzval Trumpa, aby ho odstránil.

Každý jeden republikán musí okamžite odsúdiť Donalda Trumpa za jeho nechutnú bigotnosť,“ uviedol na platforme X líder demokratickej menšiny v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries, ktorý Trumpa označil za „chorého jedinca“, ktorý je „odporný, necitlivý a zlomyseľný“.

Líder demokratov v Senáte USA Chuck Schumer odsúdil video na platforme X ako „Rasistické. Hnusné. Ohavné“. „Prezident musí okamžite vymazať príspevok a ospravedlniť sa Barackovi a Michelle Obamovcom, dvom skvelým Američanom, ktorí robia z Donalda Trumpa malého, závistlivého muža,“ napísal Schumer.

