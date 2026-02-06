  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 6.2.2026Meniny má Dorota
Bratislava

Šutaj Eštok: Rozhodnutie prokuratúry o arzenáli pre Ukrajinu môže byť precedens

  • DNES - 18:51
  • Bratislava
Šutaj Eštok: Rozhodnutie prokuratúry o arzenáli pre Ukrajinu môže byť precedens

Ak prokuratúra tvrdí, že pri darovaní vojenskej techniky Ukrajine nie je čo riešiť, musí jasne vysvetliť, ako je možné, že Najvyšší kontrolný úrad SR konštatoval závažné pochybenia.

Vo videu na sociálnej sieti to v súvislosti s rozhodnutím Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Myslí si, že rozhodnutie prokuratúry môže vytvoriť nebezpečný precedens.

Podobne ako zástupcovia ministerstva obrany, ktorí podali podnet na preskúmanie rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) v daných prípadoch, i minister vnútra rozporuje tvrdenie o nulovej hodnote majetku, takisto mieni, že prokuratúra ignorovala vyslovené právne pochybnosti okolo právomoci rozhodnutia o darovaní vojenskej techniky. „Tu nejde len o konkrétnu techniku, ale o precedens. Ak pripustíme, že pri takýchto závažných rozhodnutiach zhodnutiach stačí politické zdôvodnenie bez jasnej právnej opory, bol by to nebezpečný signál pre celý štát,“ dodal.

Šutaj Eštok ďalej oznámil, že vyšetrovací tím Darca pokračuje. „Tak, ako sme sľúbili voličom. Pochybné postupy z obdobia vlád Matoviča a Hegera musia byť preverené a musí byť vyvodená zodpovednosť,“ vyhlásil. Odmietol, že by to bola forma odvety, revanšu. „Musí sa nastaviť jasná hranica, že s majetkom štátu sa nenakladá bez právnej istoty a osobnej zodpovednosti,“ zdôraznil minister vnútra.

OČTK uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli OČTK prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny.

Ministerstvo obrany podá podnet na preskúmanie rozhodnutí. Podľa štátneho tajomníka ministerstva obrany Igora Melichera sa prokuratúra vo svojom stanovisku opiera o nezmyselné až protichodné tvrdenia. KP na prezentovaných záveroch trvá.

Exminister obrany Jaroslav Naď informácie privítal, predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), naopak, vyhlásil, že prokuratúra vstúpila do politického boja na strane opozície.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Nebezpečné vajcia na trhu. Potravinári: Tieto vráťte predajcovi!

Nebezpečné vajcia na trhu. Potravinári: Tieto vráťte predajcovi!

DNES - 19:44Domáce

Potravinári odporúčajú vrátiť predajcovi vajcia, ktoré pochádzali z farmy s potvrdeným výskytom vtáčej chrípky.

Polícia zastavila trestné stíhanie v prípade manažovania pandémie

Polícia zastavila trestné stíhanie v prípade manažovania pandémie

DNES - 18:21Domáce

Polícia zastavila trestné stíhanie v prípade manažmentu pandémie COVID-19. Informáciu poskytla Krajská prokuratúra (KP) v Trenčíne, ktorá prípad dozoruje.

Nová vlna podvodov: Zločinci sa teraz vydávajú za platobnú službu

Nová vlna podvodov: Zločinci sa teraz vydávajú za platobnú službu

DNES - 16:06Domáce

Pri novom type telefonických podvodov sa útočníci vydávajú za známu platobnú službu.

Tragický nález: V chatovej oblasti našli telo ženy

Tragický nález: V chatovej oblasti našli telo ženy

DNES - 16:04Domáce

Lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie.

Vosveteit.sk
Pozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometomPozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometom
Americké námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožnéAmerické námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožné
Bezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniazeBezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniaze
YouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberomYouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberom
Telefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaníTelefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaní
Približne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelovPribližne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelov
POZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj tyPOZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj ty
Mizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťouMizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťou
Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP