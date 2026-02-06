  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 6.2.2026Meniny má Dorota
Bratislava

ÚGKK: Opoziční politici pri zákone o katastri zavádzajú a strašia verejnosť

  • DNES - 18:46
  • Bratislava
ÚGKK: Opoziční politici pri zákone o katastri zavádzajú a strašia verejnosť

Opoziční politici z Hnutia Slovensko a strany Za ľudí vedome zavádzajú a strašia verejnosť. Novela zákona o katastri nič neskrýva, naopak, chráni občanov a vlastníctvo.

Uviedol to pre TASR Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR v reakcii na piatkové vyjadrenia opozičných politikov k návrhu novely zákona o katastri.

Vyhlásenia opozície o „paralyzovaní verejnej kontroly“, „zakrývaní majetkov politikov“ či dokonca o „okrádaní ľudí o nehnuteľnosti“ sú podľa ÚGKK hrubou manipuláciou a zneužívaním obáv verejnosti na politický boj.

Novela zákona podľa úradu nijako neobmedzuje kontrolu majetkov politikov, ani činnosť výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Všetky zákonné orgány, samosprávy, kontrolné inštitúcie, ako aj iní majú aj naďalej plný prístup k údajom v rozsahu potrebnom na výkon svojich úloh podľa osobitných predpisov. Tento fakt opozícia zámerne zamlčuje.

ÚGKK zdôraznil, že zavádzanie registrácie a jasných pravidiel prístupu nie je útokom na transparentnosť, ale základným bezpečnostným štandardom, ktorý platí v drvivej väčšine krajín EÚ. Slovensko bolo doteraz výnimkou, kde bolo možné anonymne a hromadne spracúvať citlivé údaje o vlastníctve - čo viedlo k zneužívaniu dát, podvodom a ohrozeniu bežných ľudí.

Tvrdenia o „zákaze podávania podnetov“, „profilácii“ či „likvidačných pokutách“ sú podľa úradu právne neudržateľné. Profilovanie je v zákone a nariadení o GDPR presne definované ako automatizované, hromadné spracúvanie údajov, nie ako individuálne preverovanie majetkov v zákonných procesoch. Pokuty sú viazané výlučne na systematické zneužívanie dát, nie na legitímnu kontrolnú alebo novinársku činnosť.

Úrad upozornil, že najabsurdnejšie sú obvinenia smerujúce na ÚGKK a jeho zamestnancov. Naznačovať, že úrad alebo jeho pracovníci sa chcú „podieľať na okrádaní ľudí“, je bez dôkazov, neakceptovateľné a podkopáva dôveru v štátne inštitúcie ako také.

Faktom podľa úradu je, že novela zákona o katastri zvyšuje ochranu vlastníckych práv bežných občanov, obmedzuje priestor pre podvody a zneužívanie údajov, zachováva plnú kontrolnú funkciu štátu, samospráv aj verejnosti v zákonnom rámci a uvádza Slovensko do súladu s európskymi štandardmi ochrany dát a právnej istoty.

Ak má niekto pocit, že bez anonymného a nekontrolovaného prístupu sa ‚nedá kontrolovať moc‘, problém nie je v zákone, ale v pochopení princípov právneho štátu. Strašenie ľudí, spochybňovanie ústavnosti bez argumentov a šírenie konšpirácií o ‚zakrývaní majetkov‘ nie je ochranou verejného záujmu,“ dodal ÚGKK.

Novela zákona o katastri, o ktorej aktuálne rokuje parlament, bude paralyzovať verejnú kontrolu majetkových priznaní politikov. Je preto veľmi škodlivá. Uviedla to na spoločnej tlačovej konferencii opozičných strán predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová spolu s Milanom Vetrákom z Hnutia Slovensko. Návrh zákona je podľa slov Remišovej v rozpore s Ústavou SR, preto ak bude parlamentom schválený, podajú ho poslanci na Ústavný súd.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Dvadsiaty balík sankcií EÚ zasiahne energetiku, finančné služby a obchod Ruska

Dvadsiaty balík sankcií EÚ zasiahne energetiku, finančné služby a obchod Ruska

DNES - 16:00Ekonomické

Najnovší balík sankcií EÚ voči Rusku, v poradí už dvadsiaty, sa vzťahuje na energetiku, finančné služby a obchod. V piatok to v správe pre médiá uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Ukončenie výroby cukru vo firme Považský cukor je nezvratné, potvrdil Takáč

Ukončenie výroby cukru vo firme Považský cukor je nezvratné, potvrdil Takáč

DNES - 14:42Ekonomické

Agrorezort podľa Takáča vykoná ekonomickú analýzu cukrovaru a zváži podanie ponuky pre nemeckého akcionára na odkúpenie cukrovaru.

Tretina občanov EÚ nemá vlastné bývanie, Slovákov sa to netýka

Tretina občanov EÚ nemá vlastné bývanie, Slovákov sa to netýka

DNES - 14:36Ekonomické

V roku 2024 vlastnili svoj domov viac ako dve tretiny obyvateľstva žijúceho v domácnostiach členských krajín Európskej únie.

Remišová: Vládny návrh novely zákona o katastri je veľmi škodlivý

Remišová: Vládny návrh novely zákona o katastri je veľmi škodlivý

DNES - 11:06Ekonomické

Návrh zákona je podľa slov Remišovej v rozpore s Ústavou SR, preto ak bude parlamentom schválený, podajú ho poslanci na Ústavný súd.

Vosveteit.sk
Pozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometomPozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometom
Americké námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožnéAmerické námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožné
Bezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniazeBezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniaze
YouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberomYouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberom
Telefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaníTelefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaní
Približne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelovPribližne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelov
POZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj tyPOZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj ty
Mizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťouMizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťou
Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP