ÚGKK: Opoziční politici pri zákone o katastri zavádzajú a strašia verejnosť
- DNES - 18:46
- Bratislava
Opoziční politici z Hnutia Slovensko a strany Za ľudí vedome zavádzajú a strašia verejnosť. Novela zákona o katastri nič neskrýva, naopak, chráni občanov a vlastníctvo.
Uviedol to pre TASR Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR v reakcii na piatkové vyjadrenia opozičných politikov k návrhu novely zákona o katastri.
Vyhlásenia opozície o „paralyzovaní verejnej kontroly“, „zakrývaní majetkov politikov“ či dokonca o „okrádaní ľudí o nehnuteľnosti“ sú podľa ÚGKK hrubou manipuláciou a zneužívaním obáv verejnosti na politický boj.
Novela zákona podľa úradu nijako neobmedzuje kontrolu majetkov politikov, ani činnosť výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Všetky zákonné orgány, samosprávy, kontrolné inštitúcie, ako aj iní majú aj naďalej plný prístup k údajom v rozsahu potrebnom na výkon svojich úloh podľa osobitných predpisov. Tento fakt opozícia zámerne zamlčuje.
ÚGKK zdôraznil, že zavádzanie registrácie a jasných pravidiel prístupu nie je útokom na transparentnosť, ale základným bezpečnostným štandardom, ktorý platí v drvivej väčšine krajín EÚ. Slovensko bolo doteraz výnimkou, kde bolo možné anonymne a hromadne spracúvať citlivé údaje o vlastníctve - čo viedlo k zneužívaniu dát, podvodom a ohrozeniu bežných ľudí.
Tvrdenia o „zákaze podávania podnetov“, „profilácii“ či „likvidačných pokutách“ sú podľa úradu právne neudržateľné. Profilovanie je v zákone a nariadení o GDPR presne definované ako automatizované, hromadné spracúvanie údajov, nie ako individuálne preverovanie majetkov v zákonných procesoch. Pokuty sú viazané výlučne na systematické zneužívanie dát, nie na legitímnu kontrolnú alebo novinársku činnosť.
Úrad upozornil, že najabsurdnejšie sú obvinenia smerujúce na ÚGKK a jeho zamestnancov. Naznačovať, že úrad alebo jeho pracovníci sa chcú „podieľať na okrádaní ľudí“, je bez dôkazov, neakceptovateľné a podkopáva dôveru v štátne inštitúcie ako také.
Faktom podľa úradu je, že novela zákona o katastri zvyšuje ochranu vlastníckych práv bežných občanov, obmedzuje priestor pre podvody a zneužívanie údajov, zachováva plnú kontrolnú funkciu štátu, samospráv aj verejnosti v zákonnom rámci a uvádza Slovensko do súladu s európskymi štandardmi ochrany dát a právnej istoty.
„Ak má niekto pocit, že bez anonymného a nekontrolovaného prístupu sa ‚nedá kontrolovať moc‘, problém nie je v zákone, ale v pochopení princípov právneho štátu. Strašenie ľudí, spochybňovanie ústavnosti bez argumentov a šírenie konšpirácií o ‚zakrývaní majetkov‘ nie je ochranou verejného záujmu,“ dodal ÚGKK.
Novela zákona o katastri, o ktorej aktuálne rokuje parlament, bude paralyzovať verejnú kontrolu majetkových priznaní politikov. Je preto veľmi škodlivá. Uviedla to na spoločnej tlačovej konferencii opozičných strán predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová spolu s Milanom Vetrákom z Hnutia Slovensko. Návrh zákona je podľa slov Remišovej v rozpore s Ústavou SR, preto ak bude parlamentom schválený, podajú ho poslanci na Ústavný súd.
Remišová: Vládny návrh novely zákona o katastri je veľmi škodlivý
Návrh zákona je podľa slov Remišovej v rozpore s Ústavou SR, preto ak bude parlamentom schválený, podajú ho poslanci na Ústavný súd.