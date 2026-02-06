Polícia zastavila trestné stíhanie v prípade manažovania pandémie
Polícia zastavila trestné stíhanie v prípade manažmentu pandémie COVID-19. Informáciu poskytla Krajská prokuratúra (KP) v Trenčíne, ktorá prípad dozoruje.
„Uznesením vyšetrovateľky Policajného zboru zo dňa 28. januára 2026 bolo zastavené trestné stíhanie vedené pre nadúmrtia v súvislosti s pandémiou COVID-19, marením úlohy verejným činiteľom a trestným činom všeobecného ohrozenia,“ potvrdil pre TASR Vlastimil Krokvička z trenčianskej prokuratúry.
Portál aktuality.sk, ktorý v piatok o aktuálnom stave konania informoval, cituje aj vyjadrenie advokáta Petra Weisa, jedného z tých, ktorí v súvislosti s manažovaním pandémie podal trestné oznámenie. Na stránke svojej advokátskej kancelárie Weis informuje o doručenom uznesení o zastavení trestného stíhania, ktoré je odôvodnené tým, že zodpovedné orgány vykonali všetky opatrenia s ohľadom na informácie, vedomosti a skúsenosti v reálnom čase s dôrazom na ochranu zdravia a života ľudí. „Voči uzneseniu podávam sťažnosť,“ informuje advokát na webe.
Trestné stíhanie pre marenie úlohy verejným činiteľom a všeobecné ohrozenie pri manažmente pandémie, ktorý mohol spôsobiť neodôvodnene zvýšenú úmrtnosť, inicioval generálny prokurátor Maroš Žilinka na začiatku roka 2023.
Nová vlna podvodov: Zločinci sa teraz vydávajú za platobnú službu
Pri novom type telefonických podvodov sa útočníci vydávajú za známu platobnú službu.
Tragický nález: V chatovej oblasti našli telo ženy
Lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie.
Rada prokurátorov sa stotožňuje so Žilinkom, vyjadrenia premiéra ju znepokojili
Rada prokurátorov SR sa stotožňuje s hodnotením generálneho prokurátora Maroša Žilinku k stavu vyšetrovania korupcie na Slovensku.
Tragédia v Tatrách: O život prišli dvaja ľudia
Pri páde lavíny zahynuli dvaja ľudia. Polícia priblížila okolnosti tragédie.