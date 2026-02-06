Trump zverejnil hanlivé video s Obamovcami, odmietol „falošné pobúrenie“
- DNES - 17:36
- Washington
Biely dom v piatok odmietol „falošné pobúrenie“ po tom, čo prezident Donald Trump zdieľal konšpiračné video, v ktorom boli exprezident USA Barack Obama spolu s manželkou Michelle zobrazení ako opice.
Jediný afroamerický senátor v radoch republikánov Tim Scott nazval video „najrasistickejšiou vecou“, akú kedy videl v Bielom dome.
„Toto je z internetového meme, ktorý zobrazuje prezidenta Trumpa ako kráľa džungle a demokratov ako postavy z Levieho kráľa. Prosím, prestaňte s falošným pobúrením a informujte dnes o niečom, na čom americkej verejnosti skutočne záleží,“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová vo vyhlásení pre AFP.
Senátor Scott v reakcii na video povedal, že sa „modlí, aby bolo falošné“, a vyzval Trumpa, aby ho odstránil.
„Každý jeden republikán musí okamžite odsúdiť Donalda Trumpa za jeho nechutnú bigotnosť,“ uviedol na platforme X líder demokratickej menšiny v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries, ktorý Trumpa označil za „chorého jedinca“, ktorý je „odporný, necitlivý a zlomyseľný“.
Takmer celý 62-sekundový klip, ktorý sa v noci na piatok objavil medzi desiatkami príspevkov prezidenta na jeho sociálnej sieti Truth Social, zrejme pochádza z konzervatívneho konšpiračného videa, ktoré tvrdí, že v niektorých amerických štátoch počas volieb v roku 2020 došlo k úmyselnej manipulácii s hlasovacími strojmi, spresňuje agentúra AP. V 60. sekunde je krátka scéna s dvoma primátmi, na ktorých sú zobrazené usmiate tváre Obamovcov.
Samotný Trump zverejnenie videa doposiaľ bezprostredne nekomentoval.
