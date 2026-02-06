Tibor Gašpar pre TASS: Slovensko neposkytuje Ukrajine vojenskú pomoc
- DNES - 16:57
- Moskva
Slovensko neposkytuje Ukrajine vojenskú pomoc a plánuje tento kurz zachovať. V rozhovore pre ruskú štátnu agentúru TASS to uviedol podpredseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar, informuje TASR.
„Súčasná vláda vedená Robertom Ficom naďalej tvrdí, že Slovensko nebude poskytovať Ukrajine vojenskú pomoc zo štátnych rezerv, a tento kurz plánuje zachovať aj do budúcnosti,“ povedal Gašpar. Súčasne poukázal na to, že podporuje poskytovanie humanitárnej pomoci a diplomatické úsilie urovnania konfliktu.
„Vláda Roberta Fica trvá na tom, že Slovensko nedodáva Ukrajine muníciu ani zbrane a tejto politiky sa chce aj naďalej pridŕžať. Je to jasne deklarovaná línia vlády – dôraz na humanitárnu pomoc a diplomatické riešenia namiesto vojenských dodávok,“ zdôraznil podpredseda slovenského parlamentu.
Gašpar sa taktiež vyjadril k plánom Maďarska vytvoriť alianciu so Slovenskom a Českou republikou proti finančnej pomoci Európskej únie Kyjevu. „Slovensko vedie pravidelné konzultácie so svojimi regionálnymi partnermi vrátane Maďarska a Českej republiky, avšak formálna aliancia zameraná na blokovanie finančnej pomoci EÚ Ukrajine vytvorená nebola,“ povedal Gašpar v rozhovore pre ruskú štátnu agentúru TASS.
