  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 6.2.2026Meniny má Dorota
Bratislava

Pavel pôjde budúci týždeň na políciu podať vysvetlenie k správam od Macinku

  • DNES - 16:54
  • Praha
Pavel pôjde budúci týždeň na políciu podať vysvetlenie k správam od Macinku

Český prezident Petr Pavel by mal budúci týždeň podať na polícii vysvetlenie týkajúce sa SMS správ, ktoré jeho poradcovi poslal český minister zahraničných vecí a životného prostredia Petr Macinka.

Na základe ich obsahu ho prezident obvinil z pokusu o vydieranie. V rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radiožurnál v piatok okrem toho uviedol, že konflikt ohľadom jeho rozhodnutia nevymenovať nominanta strany Motoristi sebe Filipa Turka za ministra nie je o nerešpektovaní výsledkov volieb, ale o kvalitách kandidáta, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Keď Pavel minulý týždeň zverejnil správy, ktoré jeho poradcovi poslal Macinka, oznámil, že podal podnet na políciu, aby vec prešetrila. Okrem toho zadal vypracovať právne analýzy, aby posúdili, či skutočne išlo o vydieranie. Ich výsledok zatiaľ nemá. „Predpokladám, že niekedy budúci týždeň, ak sa nemýlim, by som mal ísť podať vysvetlenie na Políciu ČR,“ avizoval v rozhovore.

Niektorí právnici sa domnievajú, že daná vec nebude kvalifikovaná ako trestný čin vydierania, lebo správy neobsahovali hrozbu násilím, ale len neurčité hrozby. „Samozrejme, niekto môže povedať, že s vydieraním sa vždy spája nejaká hrozba fyzickým násilím. Ale napriek tomu, že zákon nerozlišuje vydieranie a politické vydieranie, ja som v tom znaky politického vydierania videl,“ reagoval na to prezident.

Macinka v správach okrem iného písal, že stojí pred nezvratným rozhodnutím, „ako ďalej s prezidentom“. Ak by Pavel vymenoval Turka za ministra, mal by vraj pokoj. Ak nepristúpi na žiadne rokovanie v tejto veci, Macinka písal, že je pripravený za Turka „brutálne“ bojovať, pričom dôsledky Pavla prekvapia. Dodal tiež, že spáli mosty takým spôsobom, že sa to zapíše do učebníc politológie ako „extrémny prípad kohabitácie“.

Prezident v piatkovom rozhovore podotkol, že celú záležitosť ohľadom nevymenovania Turka za ministra nikdy nebral ako spor s Macinkom. Ten v správach písal, že celú vec už berie osobne. „Bral som to a dosiaľ beriem ako vec princípu, že človek, ktorý by mal byť ministrom, a teda reprezentantom našej krajiny a občanov, by nemal mať taký profil, ako mal kandidát navrhnutý Motoristami,“ vysvetlil svoj postoj Pavel.

Zdôraznil, že z jeho strany nejde o nedostatok rešpektu k výsledku volieb či k názoru Poslaneckej snemovne, ako tvrdia Motoristi, ale ide len o kvality daného kandidáta. „Ak predložia iného kandidáta, nemám najmenší problém ho vymenovať, ak nebude vykazovať rovnaké rysy ako Filip Turek,“ dodal.

Snemovňa v polovici januára prijala uznesenie, v ktorom prezidenta vyzvala, aby bez zbytočného odkladu a hodnotenia vhodnosti vymenoval navrhnutých ministrov. Macinka na základe toho opakovane argumentoval, že Pavel nielenže nerešpektuje ústavu, ale ani dolnú komoru parlamentu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tibor Gašpar pre TASS: Slovensko neposkytuje Ukrajine vojenskú pomoc

Tibor Gašpar pre TASS: Slovensko neposkytuje Ukrajine vojenskú pomoc

DNES - 16:57Zahraničné

Slovensko neposkytuje Ukrajine vojenskú pomoc a plánuje tento kurz zachovať. V rozhovore pre ruskú štátnu agentúru TASS to uviedol podpredseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar.

Meloniová sa v Miláne stretla s Vanceom, rokovali o bilaterálnych vzťahoch

Meloniová sa v Miláne stretla s Vanceom, rokovali o bilaterálnych vzťahoch

DNES - 16:51Zahraničné

Talianska premiérka Giorgia Meloniová sa v piatok v Miláne stretla s americkým viceprezidentom J. D. Vanceom, ktorý je v Taliansku pri príležitosti slávnostného otvorenia Zimných olympijských hier.

Orbán: Dvojtretinová väčšina Fideszu nie je odrazom reálnej volebnej podpory

Orbán: Dvojtretinová väčšina Fideszu nie je odrazom reálnej volebnej podpory

DNES - 16:17Zahraničné

Maďarský premiér označil nadchádzajúce voľby za súboj s „otvoreným koncom“.

Macrona spojili s Epsteinom. Ide o dezinformáciu, tvrdí vládny zdroj

Macrona spojili s Epsteinom. Ide o dezinformáciu, tvrdí vládny zdroj

DNES - 14:45Zahraničné

Francúzsko odhalilo dezinformačnú kampaň napojenú na Rusko, ktorá spája prezidenta Emmanuela Macrona s americkým delikventom Jeffreym Epsteinom.

Vosveteit.sk
Bezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniazeBezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniaze
YouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberomYouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberom
Telefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaníTelefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaní
Približne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelovPribližne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelov
POZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj tyPOZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj ty
Mizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťouMizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťou
Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!
Ruské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia expertiRuské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia experti
Známa automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áutZnáma automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áut
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP