  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 6.2.2026Meniny má Dorota
Bratislava

Meloniová sa v Miláne stretla s Vanceom, rokovali o bilaterálnych vzťahoch

  • DNES - 16:51
  • Miláno
Meloniová sa v Miláne stretla s Vanceom, rokovali o bilaterálnych vzťahoch

Talianska premiérka Giorgia Meloniová sa v piatok v Miláne stretla s americkým viceprezidentom J. D. Vanceom, ktorý je v Taliansku pri príležitosti slávnostného otvorenia Zimných olympijských hier.

Meloniová využila toto stretnutie na potvrdenie silných vzťahov medzi Talianskom a Spojenými štátmi, a to aj napriek napätiu kvôli prítomnosti príslušníkov amerického Imigračného a colného úradu (ICE) počas olympiády. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a ANSA.

Na stretnutí sa zúčastnil aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a jeho taliansky náprotivok Antonio Tajani.

Prišli sem na otvárací ceremoniál olympiády, ale je to tiež príležitosť diskutovať o našich bilaterálnych vzťahoch,“ uviedla Meloniová. „Taliansko a Spojené štáty mali vždy veľmi významné vzťahy, pracujeme na mnohých bilaterálnych otázkach, samozrejme na posilnení našej spolupráce, ale aj na ďalších medzinárodných otázkach, ktoré sú otvorené,“ objasnila talianska premiérka.

Vance ocenil Taliansko za jeho prácu pri organizácii olympiády v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Máme skvelé vzťahy, kontakty a ekonomické partnerstvá, a myslím, že ste urobili vynikajúcu prácu,“ povedal americký viceprezident. „V olympijskom duchu je súťaž založená na pravidlách. Je dobré mať spoločné hodnoty a budeme mať veľmi konštruktívnu výmenu názorov na mnoho tém,“ dodal.

Reuters konštatuje, že toto stretnutie sa uskutočnilo v čase napätia, ktoré zapríčinila prítomnosť príslušníkov amerického Imigračného a colného úradu (ICE) počas olympijských hier. Americké ministerstvo zahraničných vecí minulý týždeň oznámilo, že ICE a ďalšie federálne agentúry budú v Taliansku pomáhať chrániť amerických návštevníkov, čo vyvolalo v krajine protesty. Tie sa konali v Miláne aj v piatok.

Protestujúci, prevažne študenti, niesli transparenty s nápisom „ICE preč“ a ďalšie kritizujúce amerického viceprezidenta a ministra zahraničných vecí.

Meloniová vo štvrtok označila tento rozruch za surreálny. „(ICE) Nikdy nevykonával, nemôže vykonávať a ani nebude vykonávať policajné operácie - presadzovanie imigračných zákonov alebo kontroly - na našom území,“ dodala.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tibor Gašpar pre TASS: Slovensko neposkytuje Ukrajine vojenskú pomoc

Tibor Gašpar pre TASS: Slovensko neposkytuje Ukrajine vojenskú pomoc

DNES - 16:57Zahraničné

Slovensko neposkytuje Ukrajine vojenskú pomoc a plánuje tento kurz zachovať. V rozhovore pre ruskú štátnu agentúru TASS to uviedol podpredseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar.

Pavel pôjde budúci týždeň na políciu podať vysvetlenie k správam od Macinku

Pavel pôjde budúci týždeň na políciu podať vysvetlenie k správam od Macinku

DNES - 16:54Zahraničné

Český prezident Petr Pavel by mal budúci týždeň podať na polícii vysvetlenie týkajúce sa SMS správ, ktoré jeho poradcovi poslal český minister zahraničných vecí a životného prostredia Petr Macinka.

Orbán: Dvojtretinová väčšina Fideszu nie je odrazom reálnej volebnej podpory

Orbán: Dvojtretinová väčšina Fideszu nie je odrazom reálnej volebnej podpory

DNES - 16:17Zahraničné

Maďarský premiér označil nadchádzajúce voľby za súboj s „otvoreným koncom“.

Macrona spojili s Epsteinom. Ide o dezinformáciu, tvrdí vládny zdroj

Macrona spojili s Epsteinom. Ide o dezinformáciu, tvrdí vládny zdroj

DNES - 14:45Zahraničné

Francúzsko odhalilo dezinformačnú kampaň napojenú na Rusko, ktorá spája prezidenta Emmanuela Macrona s americkým delikventom Jeffreym Epsteinom.

Vosveteit.sk
Bezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniazeBezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniaze
YouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberomYouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberom
Telefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaníTelefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaní
Približne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelovPribližne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelov
POZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj tyPOZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj ty
Mizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťouMizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťou
Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!
Ruské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia expertiRuské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia experti
Známa automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áutZnáma automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áut
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP