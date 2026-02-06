  • Články
Tragický nález: V chatovej oblasti našli telo ženy

  • DNES - 16:04
  • Brezová pod Bradlom
Lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie.

Polícia vyšetruje nález tela 35-ročnej ženy v chatovej oblasti v Brezovej pod Bradlom v okrese Myjava. K udalosti došlo v doobedňajších hodinách. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.

Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár, ktorý predbežne vylúčil cudzie zavinenie. Príčina úmrtia bude predmetom ďalšieho zisťovania.

V súčasnosti prebiehajú ďalšie procesné úkony. Vzhľadom na to nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ ozrejmila Klenková.

Zdroj: Info.sk, TASR
