  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 6.2.2026Meniny má Dorota
Bratislava

Nebezpečné vajcia na trhu. Potravinári: Tieto vráťte predajcovi!

  • DNES - 19:44
  • Komárno
Nebezpečné vajcia na trhu. Potravinári: Tieto vráťte predajcovi!

Potravinári odporúčajú vrátiť predajcovi vajcia, ktoré pochádzali z farmy s potvrdeným výskytom vtáčej chrípky.

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR upozornila spotrebiteľov na nevyhovujúce vajcia v predaji. Informovala o tom na sociálnej sieti s výzvou, aby ich vrátili predajcovi.

„Ak ste zakúpili vajíčka s týmto označením a uvedeným dátumom minimálnej trvanlivosti, vráťte ich predajcovi,“ vyzvala ŠVPS.

Vajcia z Čalovca

  • Označenie: 1 SK KN 6-2 (farma Čalovec)
  • Dátum minimálnej trvanlivosti: od 11. 2. 2026 do 3. 3. 2026

Vajcia z Vajasu

  • Označenie: 1 SK KN 6-6 (farma Vajas)
  • Dátum minimálnej trvanlivosti: od 11. 2. 2026 do 3. 3. 2026

Na farme v Čalovci potvrdili vtáčiu chrípku

V stredu 4. februára Národné referenčné laboratórium potvrdilo výskyt vtáčej chrípky na farme Čalovec v okrese Komárno. Informovala o tom TASR s tým, že pozitívny bol výsledok vzoriek testovaných na vírus vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5N1.

Podozrenie na nákazu spôsobil úhyn asi 400 kusov moriek počas jedného dňa. V chove sa pôvodne spolu nachádzalo 36.000 kusov hydiny. Mortalita v prvej infikovanej hale moriek už dosiahla 100 percent, k 5. februáru uhynulo 7000 kusov, informoval hlavný veterinárny lekár SR Martin Chudý.

Všetky pohyby na farme sú zastavené od 3. februára. Prevádzkovateľovi boli nariadené veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat. Počas štvrtka sa presúva technika spolu s depopulačnou jednotkou zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) do ohniska. Začiatok depopulácie farmy je plánovaný na piatok 6. februára. Podľa odhadov by mali depopulačné práce trvať dva až tri dni.

Na farme Čalovec v okrese Komárno potvrdili výskyt vtáčej chrípky; Ilustračné foto: TASR/František Iván

Vymedzené reštrikčné pásmo pozostáva z ochranného pásma v polomere minimálne tri kilometre od ohniska. Nachádzajú sa v ňom katastrálne územia obcí Čalovec, Kameničná časť Balvany, Okoličná na Ostrove, časť Štúrová v územnej pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Komárno.

Pásmo dohľadu je určené v polomere minimálne 10 kilometrov od ohniska. Zahŕňa katastrálne územia mesta Kolárovo, obcí Bodzianske Lúky, Lipové, Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove, Zlatná na Ostrove, Veľké Kosihy časť Okánikovo, Kameničná a mesta Komárno časť Čerhát, Hadovce, Nová Stráž, Nový Pavol, Kava, Vrbová nad Váhom.

Zdroj: Info.sk, DP, TASR, facebook.com/svps.sr
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Šutaj Eštok: Rozhodnutie prokuratúry o arzenáli pre Ukrajinu môže byť precedens

Šutaj Eštok: Rozhodnutie prokuratúry o arzenáli pre Ukrajinu môže byť precedens

DNES - 18:51Domáce

Ak prokuratúra tvrdí, že pri darovaní vojenskej techniky Ukrajine nie je čo riešiť, musí jasne vysvetliť, ako je možné, že Najvyšší kontrolný úrad SR konštatoval závažné pochybenia.

Polícia zastavila trestné stíhanie v prípade manažovania pandémie

Polícia zastavila trestné stíhanie v prípade manažovania pandémie

DNES - 18:21Domáce

Polícia zastavila trestné stíhanie v prípade manažmentu pandémie COVID-19. Informáciu poskytla Krajská prokuratúra (KP) v Trenčíne, ktorá prípad dozoruje.

Nová vlna podvodov: Zločinci sa teraz vydávajú za platobnú službu

Nová vlna podvodov: Zločinci sa teraz vydávajú za platobnú službu

DNES - 16:06Domáce

Pri novom type telefonických podvodov sa útočníci vydávajú za známu platobnú službu.

Tragický nález: V chatovej oblasti našli telo ženy

Tragický nález: V chatovej oblasti našli telo ženy

DNES - 16:04Domáce

Lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie.

Vosveteit.sk
Pozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometomPozri sa, ako ukrajinskí „lovci Shahedov“ strieľajú ruské drony rotačným guľometom
Americké námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožnéAmerické námorníctvo hľadá novú stíhačku. SM-39 vyzerá ako lietadlo Batmana a sľubuje nemožné
Bezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniazeBezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniaze
YouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberomYouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberom
Telefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaníTelefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaní
Približne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelovPribližne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelov
POZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj tyPOZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj ty
Mizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťouMizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťou
Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP