  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 6.2.2026Meniny má Dorota
Bratislava

Rada prokurátorov sa stotožňuje so Žilinkom, vyjadrenia premiéra ju znepokojili

  • DNES - 15:36
  • Bratislava
Rada prokurátorov sa stotožňuje so Žilinkom, vyjadrenia premiéra ju znepokojili

Rada prokurátorov SR sa stotožňuje s hodnotením generálneho prokurátora Maroša Žilinku k stavu vyšetrovania korupcie na Slovensku.

Vyjadrenia predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) a iných politikov o tom, že sa prokuratúra zapojila do politického boja, radu vážne znepokojili. TASR o tom informoval predseda rady Stanislav Jakubčík.

V tomto kontexte považuje rada za nevyhnutné pripomenúť, že už v decembri 2023 dôrazne a v predstihu varovala pred negatívnymi dôsledkami zrušenia špecializovaných protikorupčných orgánov a obchádzania odbornej diskusie. Upozorňovali sme, že prijímanie zásadných zmien trestnej politiky bez náležitej prípravy povedie k oslabeniu boja proti závažnej organizovanej kriminalite,“ uviedol Jakubčík.

Ako doplnil, rada zdôraznila, že mediálne útoky nie sú nástrojom spravodlivosti a v slovenskom právnom poriadku existujú inštitúty na preskúmanie rozhodnutí orgánov. „Rada preto vyzýva, aby kritika rozhodnutí a postupu prokurátorov bola vedená vecne, odborne, slušne a bez osobných invektív či nepodložených domnienok. Nerešpektovanie týchto princípov výrazným spôsobom oslabuje dôveru verejnosti v právny štát, spravodlivosť a nezávislosť orgánov ochrany práva,“ píše sa v stanovisku.

Žilinka: Novela Trestného zákona sa nevydarila

Miera stíhania korupcie na Slovensku podľa generálneho prokurátora Žilinku výrazne klesla. V roku 2025 nebol odhalený ani jeden korupčný trestný čin na najvyšších miestach štátu. Žilinka o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii. Išlo o jednu z tém jeho tohtotýždňového stretnutia s premiérom Ficom. Predseda vlády na ňom vyjadril nesúhlas so stanoviskom Generálnej prokuratúry SR k hodnoteniu boja proti korupcii v rámci pripravovanej správy o stave právneho štátu. Šéf prokuratúry zároveň kritizoval zmeny v Trestnom zákone i reorganizáciu Policajného zboru.

„Na základe tých údajov, ktoré máme k dispozícii za rok 2025, žiaľ, musím konštatovať, že experiment s názvom novela Trestného zákona v časti korupcie a zvlášť zmena organizačnej štruktúry orgánov Policajného zboru sa nevydarili. Inštitucionálny rámec a stav boja proti korupcii v roku 2025 je katastrofálny,“ zhodnotil Žilinka.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tragédia v Tatrách: O život prišli dvaja ľudia

Tragédia v Tatrách: O život prišli dvaja ľudia

DNES - 14:49Domáce

Pri páde lavíny zahynuli dvaja ľudia. Polícia priblížila okolnosti tragédie.

Kaliňák reaguje na kritiku: Fungovanie obrazovky na Kukurici upravíme

Kaliňák reaguje na kritiku: Fungovanie obrazovky na Kukurici upravíme

DNES - 14:05Domáce

Ministerstvo obrany SR upraví fungovanie veľkej LED obrazovky na budúcom sídle rezortu, známom ako Kukurica, v bratislavskom Novom Meste.

Muž sa pri škole vyhrážal žiakom, že ich pichne nožom

Muž sa pri škole vyhrážal žiakom, že ich pichne nožom

DNES - 13:19Domáce

Výtržník žiadal od žiakov peniaze.

Smer zvažuje výmenu generálneho prokurátora. Kto nahradí Žilinku?

Smer zvažuje výmenu generálneho prokurátora. Kto nahradí Žilinku?

DNES - 13:09Domáce

Šéfa prokuratúry je podľa poslancov Smeru vhodné zvoliť v dostatočnom predstihu.

Vosveteit.sk
Bezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniazeBezpečnostní experti varujú pred novou vlnou podvodných hovorov. Takto sa snažia oklamať Slovákov a pripraviť ich o peniaze
YouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberomYouTube zavádza jednu z najväčších zmien v histórii. Zmizne jazyková bariéra medzi tebou a tvojím obľúbeným YouTuberom
Telefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaníTelefóny s NFC čakajú v nasledujúcich rokoch veľké zmeny. NFC Forum prezradilo, čo sa zlepší pri platbách, bezpečnosti aj nabíjaní
Približne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelovPribližne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelov
POZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj tyPOZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj ty
Mizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťouMizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťou
Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!
Ruské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia expertiRuské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia experti
Známa automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áutZnáma automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áut
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP