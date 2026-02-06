Tragédia v Tatrách: O život prišli dvaja ľudia
Pri páde lavíny zahynuli dvaja ľudia. Polícia priblížila okolnosti tragédie.
Aktualizované o národnosť obetí
Pri páde lavíny vo Vysokých Tatrách zahynuli v piatok dvaja ľudia. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.
Ako uviedla, k pádu lavíny malo dôjsť krátko po jedenástej doobeda v oblasti Zlomiskovej doliny. "Dnes krátko po 11. hodine došlo v oblasti Zlomiskovej doliny vo Vysokých Tatrách pod vrcholom Tupá k pádu lavíny, pri ktorom prišli o život dvaja muži, išlo o cudzincov," priblížila polícia. Polícia neskôr spresnila, že išlo o dvojicu Maďarov vo veku 37 a 30 rokov.
Bližšie informácie polícia vzhľadom na situáciu zatiaľ neposkytla. Vo veci prebieha vyšetrovanie.
Správu aktualizujeme.
