Macrona spojili s Epsteinom. Ide o dezinformáciu, tvrdí vládny zdroj
- DNES - 14:45
- Paríž
Francúzsko odhalilo dezinformačnú kampaň napojenú na Rusko, ktorá spája prezidenta Emmanuela Macrona s americkým delikventom Jeffreym Epsteinom, uviedol v piatok vládny zdroj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vládna inštitúcia Viginum, ktorej úlohou je odhaľovanie digitálnych dezinformačných kampaní, v stredu zaznamenala vymyslený článok „obviňujúci prezidenta Emmanuela Macrona zo zapojenia do Epsteinovej aféry“, povedal zdroj AFP. Bol zverejnený na falošnej webovej stránke, ktorá sa vydávala za francúzsku mediálnu spoločnosť (France-Soir).
Kampaň spustil projekt Storm-1516
Dezinformačnú kampaň spustil projekt Storm-1516, ktorý šíri vymyslený obsah. Podľa Viginum za tým stojí sieť CopyCop s napojením na amerického utečenca žijúceho v Rusku Johna Marka Dougana. Podľa denníka The New York Times ide o kľúčovú postavu ruských dezinformačných operácií proti Západu.
Prvý účet, ktorý zdieľal správu v online priestore, je dlhoročným a častým sprostredkovateľ operácií Storm-1516, vysvetlil zdroj. Následne to zdieľalo viacero účtov, ktoré Viginum monitoruje.
V stredu sa France-Soir dištancoval od vymysleného článku. „Webová stránka http://france-soir.net nemá žiadnu spojitosť s France-Soir,“ uviedol.
Poľsko zriadi vyšetrovací tím
Poľsko preverí možné domáce väzby v kauze zosnulého delikventa Jeffreyho Epsteina vrátane podozrení, že časť náboru obetí a trestnej činnosti sa mohla odohrávať na poľskom území. Informoval o tom minister spravodlivosti Waldemar Žurek
Minister poukázal na medializované informácie, podľa ktorých vysokopostavené osoby v hierarchii Epsteinovej siete mali byť Poliaci. „Ako uvádzajú médiá, osoba číslo dva a tri v celom Epsteinovom štábe boli Poliaci. Máme napokon dôkazy, že tento nábor žien, možno aj maloletých, prebiehal v Poľsku.“ uviedol.
Jeffrey Epstein bol americký finančník a odsúdený delikvent, ktorý sa stal škandálnym symbolom pre zneužívanie maloletých dievčat v prospech prominentných klientov. Jeho smrť vo väzbe v roku 2019 úrady označili za samovraždu. Vzhľadom na jeho kontakty s vplyvnými celebritami, miliardármi a politikmi to vyvolalo špekulácie o možnej vražde.
