Piatok, 6.2.2026Meniny má Dorota
Bratislava

Ukončenie výroby cukru vo firme Považský cukor je nezvratné, potvrdil Takáč

  • DNES - 14:42
  • Bratislava
Agrorezort podľa Takáča vykoná ekonomickú analýzu cukrovaru a zváži podanie ponuky pre nemeckého akcionára na odkúpenie cukrovaru.

Proces ukončenia výroby cukru v akciovej spoločnosti Považský cukor v Trenčianskej Teplej je nezvratný. Uviedol to v piatok na sociálnej sieti minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) po piatkovom dopoludňajšom stretnutí s predsedom predstavenstva cukrovaru Michalom Abelovičom na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Predseda predstavenstva ma informoval o tom, že aj napriek tomu, že by vláda podnikla nejaké pozitívne kroky vo vzťahu k danému cukrovaru, proces uzatvorenia výroby cukru v cukrovare je pre nemeckého akcionára nezvratný, je ukončený,“ priblížil Takáč.

Upozornil, že na Slovensku boli vytvorené jedny z najlepších podmienok zo strany štátu na podporu pestovania cukrovej repy a výroby cukru. „Mali sme tretiu najvyššiu podporu viazaných platieb na pestovanie cukrovej repy. Vláda Roberta Fica (Smer-SD) pred dvoma rokmi na konci roka 2023 zakázala dovoz cukru z Ukrajiny, ktorý spôsoboval veľký problém aj u nás na Slovensku,“ zdôraznil. Podporou bola podľa neho aj tzv. zelená nafta, ktorá stojí štátny rozpočet viac ako 30 miliónov eur.

Informoval, že nemecká spoločnosť, ktorá vlastní cukrovar v Trenčianskej Teplej, je druhým najväčším producentom cukru v EÚ. Vlastní niekoľko cukrovarov a je to šiesta najväčšia firma na svete vo výrobe cukru. Cukrovar v Trenčianskej Teplej produkoval v priemere ročne okolo 80.000 ton cukru, daná spoločnosť však ročne predávala viac ako 240.000 ton cukru, teda už určitým spôsobom fungovala ako distribučný sklad. „Produkciu slovenského cukrovaru chce prebudovať na distribučný sklad,“ povedal.

Spresnil, že na Slovensku sa v priemere produkuje asi sedem ton bieleho cukru z hektára, v krajinách ako Holandsko, Francúzsko je produkcia na úrovni viac ako 12 ton cukru z hektára. „Na to má vplyv viacero faktorov aj poveternostné podmienky, klíma,“ doplnil. Cukru na trhu je podľa neho pravdepodobne prebytok a do určitej miery má na jeho odbyt vplyv aj správanie spotrebiteľa. „Mladá generácia už nevyužíva cukor vo svojich kuchyniach tak, ako to bolo zvykom pred desiatimi, dvadsiatimi rokmi,“ zdôraznil.

Dám si vypracovať ekonomickú analýzu spoločnosti u nás na ministerstve. Keď ju budem mať vypracovanú, tak prejdem si s predsedom vlády stav danej spoločnosti. V prípade, že budú tie čísla ‚vychádzať‘ a budeme mať aj z poľnohospodárskeho sektora viaceré informácie, možno že dáme ponuku, že by štát odkúpil daný cukrovar a ďalej s ním pokračoval,“ dodal Takáč.

Predseda predstavenstva spoločnosti Považský cukor Michal Abelovič vo štvrtok (5. 2.) na brífingu informoval, že z cukrovaru v Trenčianskej Teplej prepustia v súvislosti s ukončením výroby cukru a spracovania cukrovej repy viac ako 90 zamestnancov. Niektorí z nich neprídu do práce už ani v piatok 6. februára.

Zdroj: Info.sk, TASR
