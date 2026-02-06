  • Články
Poľsko zriadi tím na vyšetrenie poľských stôp v kauze Epstein

Poľsko preverí možné domáce väzby v kauze zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina vrátane podozrení, že časť náboru obetí a trestnej činnosti sa mohla odohrávať na poľskom území.

Na tlačovej konferencii to v piatok uviedol minister spravodlivosti Waldemar Žurek, informuje varšavský spravodajca TASR.

Poliaci vysoko v hierarchii Epsteinovej siete

Minister poukázal na medializované informácie, podľa ktorých vysokopostavené osoby v hierarchii Epsteinovej siete mali byť Poliaci. „Ako uvádzajú médiá, osoba číslo dva a tri v celom Epsteinovom štábe boli Poliaci. Máme napokon dôkazy, že tento nábor žien, možno aj maloletých, prebiehal v Poľsku.“ uviedol.

Žurek oznámil vznik osobitnej komisie s analytickou aj vyšetrovacou pôsobnosťou, v ktorej budú prokurátori, policajti a zástupcovia bezpečnostných zložiek. Komisia má podľa neho dve základné úlohy - analyzovať dostupné informácie a viesť procesné kroky smerujúce k vyšetrovaniu možnej trestnej činnosti.

Preveria aj anonymné podnety

Poľsko sa podľa ministra plánuje obrátiť na Spojené štáty so žiadosťou o sprístupnenie dokumentácie, ktorá doteraz nebola zverejnená. Potvrdil zámer spolupracovať s vyšetrovacími orgánmi a komisiami v iných krajinách, ktoré sa už touto kauzou zaoberajú.

Žurek avizoval aj výzvu pre prípadné obete a osoby s relevantnými informáciami. Komisia má vytvoriť mechanizmus umožňujúci anonymné podávanie podnetov, ktoré budú preverované. „Ak sú v Poľsku osoby, ktoré majú o tejto veci vedomosti, ak sú obete, budeme anonymne prijímať tieto oznámenia,“ zdôraznil.

Minister dodal, že ide o medzinárodnú kauzu s možnými bezpečnostnými presahmi a Poľsko k nej pristupuje s maximálnou vážnosťou. Pripomenul, že v spravodajskom prostredí sa dlhodobo používa kompromitujúci materiál na vydieranie vplyvných osôb. „Ako vieme, ruský spravodajský aparát má také magické slovo: kompromaty. Nič sa nedeje náhodou,“ vyhlásil Žurek. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov poprel obvinenia, že Epstein bol ruským špiónom.

Zdroj: Info.sk, TASR
