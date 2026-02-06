Tretina občanov EÚ nemá vlastné bývanie, Slovákov sa to netýka
- DNES - 14:36
- Brusel
V roku 2024 vlastnili svoj domov viac ako dve tretiny (68 percent) obyvateľstva žijúceho v domácnostiach členských krajín Európskej únie (EÚ).
Najvyšší podiel vlastníctva bol zaznamenaný v Rumunsku, na Slovensku a v Maďarsku. Na údaje štatistického úradu EÚ, Eurostat, upozornil bruselský spravodajca TASR.
Eurostat v správe uviedol, že 68 percent občanov EÚ, ktorí vlastnia svoju vlastný dom alebo byt, znamená mierny pokles oproti roku 2023, keď sa to týkalo 69 percent Európanov.
V roku 2024 podľa prieskumov zvyšných 32 % ľudí žilo v prenajatých bytoch, čo je o percento viac oproti stavu z predchádzajúceho roka.
Najvyšší podiel vlastníctva domov a bytov bol zaznamenaný v Rumunsku (94 %), po ktorom nasledovalo Slovensko (93 %) a Maďarsko (92 %). Nad hranicu 90 % sa dostalo aj Chorvátsko (91 %).
Podľa zistení Eurostatu vlastníctvo domu bolo bežnejšie vo všetkých členských krajinách EÚ ako nájom, s výnimkou Nemecka, kde prevládal v 52,8 % prípadov prenájom a len 47,2 % obyvateľov hlásilo vlastné bývanie. Za Nemeckom - na druhom konci tohto rebríčka - nasledovalo Rakúsko (54,5 %), Dánsko (60,9 %), Francúzsko (61,2 %) a Luxembursko (63,5 %).
Mimo krajín EÚ horšia situácia ako v Nemecku s vlastníctvom bývania je vo Švajčiarsku, kde len 42 % obyvateľov krajiny sa v danom roku hlásilo ako majitelia bytov či domov.
Otázky dostupnosti bývania na úrovni celej EÚ má na starosti Európska komisia (EK). Eurokomisár pre energetiku a dostupné bývanie Dan Jorgensen by mal v najbližších mesiacoch predložiť stratégiu EÚ dostupného bývania a táto oblasť je aj jednou z hlavných politických priorít súčasného cyperského predsedníctva v Rade EÚ.
Ukončenie výroby cukru vo firme Považský cukor je nezvratné, potvrdil Takáč
Agrorezort podľa Takáča vykoná ekonomickú analýzu cukrovaru a zváži podanie ponuky pre nemeckého akcionára na odkúpenie cukrovaru.
Remišová: Vládny návrh novely zákona o katastri je veľmi škodlivý
Návrh zákona je podľa slov Remišovej v rozpore s Ústavou SR, preto ak bude parlamentom schválený, podajú ho poslanci na Ústavný súd.
Bitcoin prvýkrát od Trumpovho návratu do Bieleho domu klesol pod 70.000 USD
Hodnota bitcoinu vo štvrtok pokračovala v oslabovaní a jej cena prvýkrát od víťazstva Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA klesla pod hranicu 70.000 USD (59.332,10 eura).
Lagardová: Silnejšie euro by mohlo znížiť infláciu nad rámec súčasných očakávaní
Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok varovala, že silnejšie euro by mohlo po nedávnych ziskoch stlačiť infláciu príliš nízko, bezprostrednú hrozbu pre hospodársku stabilitu v eurozóne ale nevidí.