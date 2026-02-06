  • Články
Tretina občanov EÚ nemá vlastné bývanie, Slovákov sa to netýka

  • DNES - 14:36
  • Brusel
V roku 2024 vlastnili svoj domov viac ako dve tretiny (68 percent) obyvateľstva žijúceho v domácnostiach členských krajín Európskej únie (EÚ).

Najvyšší podiel vlastníctva bol zaznamenaný v Rumunsku, na Slovensku a v Maďarsku. Na údaje štatistického úradu EÚ, Eurostat, upozornil bruselský spravodajca TASR.

Eurostat v správe uviedol, že 68 percent občanov EÚ, ktorí vlastnia svoju vlastný dom alebo byt, znamená mierny pokles oproti roku 2023, keď sa to týkalo 69 percent Európanov.

V roku 2024 podľa prieskumov zvyšných 32 % ľudí žilo v prenajatých bytoch, čo je o percento viac oproti stavu z predchádzajúceho roka.

Najvyšší podiel vlastníctva domov a bytov bol zaznamenaný v Rumunsku (94 %), po ktorom nasledovalo Slovensko (93 %) a Maďarsko (92 %). Nad hranicu 90 % sa dostalo aj Chorvátsko (91 %).

Podľa zistení Eurostatu vlastníctvo domu bolo bežnejšie vo všetkých členských krajinách EÚ ako nájom, s výnimkou Nemecka, kde prevládal v 52,8 % prípadov prenájom a len 47,2 % obyvateľov hlásilo vlastné bývanie. Za Nemeckom - na druhom konci tohto rebríčka - nasledovalo Rakúsko (54,5 %), Dánsko (60,9 %), Francúzsko (61,2 %) a Luxembursko (63,5 %).

Mimo krajín EÚ horšia situácia ako v Nemecku s vlastníctvom bývania je vo Švajčiarsku, kde len 42 % obyvateľov krajiny sa v danom roku hlásilo ako majitelia bytov či domov.

Otázky dostupnosti bývania na úrovni celej EÚ má na starosti Európska komisia (EK). Eurokomisár pre energetiku a dostupné bývanie Dan Jorgensen by mal v najbližších mesiacoch predložiť stratégiu EÚ dostupného bývania a táto oblasť je aj jednou z hlavných politických priorít súčasného cyperského predsedníctva v Rade EÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
