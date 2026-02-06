Vodiči sa nestihli čudovať: Benzínka sa celá doslova prepadla pod zem
- DNES - 21:00
- Káhira
Z miesta vzniku kráteru hlásili zranených.
V egyptskej Káhire došlo na prelome januára a februára k vzniku 15 metrov hlbokého kráteru priamo na mieste, kde stála budova čerpacej stanice. Informoval o tom denník The Sun. Incident zaznamenala vo videu aj priemyselná kamera umiestnená na budove oproti.
Okoloidúci bežali o život
Zo záberov zverejnených na YouTube je zrejmé, že ku kolapsu budovy došlo náhle. Vodiči zareagovali na vznik krátera náhlym únikom z miesta, no viacerí sa zraneniam napriek tomu nevyhli.
„Podľa egyptských médií niektoré z obetí utrpeli ťažké poranenia a zlomeniny,“ píše The Sun s odvolaním na miestne spravodajstvo. Z miesta nehlásili žiadne obete.
Čo narušilo statiku?
Ako ďalej informuje The Sun, k zrúteniu budovy čerpacej stanice mala prispieť neďaleká výstavba, ktorá zrejme narušila statiku okolitých budov.
Miesto zosuvu zeme je dnes opáskované, čaká sa na jeho opravu. Polícia vo veci spustila vyšetrovanie.
Podobnú udalosť zaznamenali v decembri
K podobnému incidentu došlo v Egypte naposledy v decembri 2025. Vo východnej časti hlavného mesta vtedy zaznamenali zosuv pôdy, ktorý prerušil premávku v časti Nová Káhira. Informoval o tom portál Al Arabiya.
„K udalosti došlo v piatom obvode Al Narges v Piatom okrese, pričom podľa svedkov došlo k prerušeniu premávky v oblasti.“
Príčinou vtedajšieho zosuvu mal byť únik vody z vodovodného potrubia.
Stovky ďalších dier hlásia z Turecka
Náhle zosuvy pôdy zaznamenali počas minulého roka aj v Turecku, kde malo dôjsť k vzniku stoviek masívnych dier. Ako informoval portál AccuWeather, mnohé z nich siahajú až do hĺbky 60 metrov. K ich tvorbe pravdepodobne prispieva klimatická zmena.
Podľa AccuWeather je región postihnutý extrémnym suchom, ktoré okrem iného súvisí aj s nadmerným odčerpávaním podzemnej vody.
Geologické štúdie zas poukazujú na zrýchlený pokles hladín riek v regióne. Ten môže súvisieť aj so zaťažením prostredia pri pestovaní cukrovej repy a kukurice.
„Podľa Technickej univerzity v Konya sa v okrese Karapınar za posledný rok vytvorilo viac ako 20 nových masívnych dier. Niektoré z nich majú do šírky viac ako 30 metrov a siahajú do hĺbky desiatok metrov,“ píše AccuWeather.
