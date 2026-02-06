Muž sa pri škole vyhrážal žiakom, že ich pichne nožom
Výtržník žiadal od žiakov peniaze.
V okolí jednej z košických škôl sa v uplynulých dňoch pohyboval muž, ktorý od žiakov žiadal peniaze a vyhrážal sa im pichnutím nožom. Vďaka rýchlej reakcii školy, rodičov a policajtov už skončil v rukách zákona. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach obvinil 23-ročného muža zo zločinu lúpeže, spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie a sudca návrh akceptoval. Obvinený muž je v súčasnosti vo vyšetrovacej väzbe,“ uviedla polícia.
Hrozí mu 12 rokov za mrežami
Keďže k spáchaniu skutku došlo na chránenej osobe, v prípade dokázania viny mužovi hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Policajti budú zároveň preverovať, či nemal podiel aj na ďalších lúpežných prepadnutiach, ku ktorým došlo v poslednom období na území Košíc.
Trestné oznámenie prijala polícia v pondelok (2. 2.), muža zadržala v utorok (3. 2.). „Podozrivého spoznal jeden zo žiakov, jeho pohyb zachytili aj kamerové systémy a dôležitú úlohu zohrala aj kvalitná operatívno-pátracia činnosť kriminalistov,“ informovala polícia.
V prípade podľa polície vedenie školy zareagovalo ukážkovo, keď po informáciách od rodičov okamžite prostredníctvom školskej aplikácie upozornilo ostatných rodičov a vyzvalo ich, aby pri akomkoľvek podozrivom správaní bezodkladne kontaktovali políciu. Správne reagovali aj žiaci a rodičia, ktorí mali s podozrivou osobou priamu skúsenosť a situáciu nahlásili. Informácie umožnili policajtom konať rýchlo a cielene.
