Smer zvažuje výmenu generálneho prokurátora. Kto nahradí Žilinku?
Šéfa prokuratúry je podľa poslancov Smeru vhodné zvoliť v dostatočnom predstihu.
Aktualizované o vyjadrenie Mareka Paru
Minister obrany Robert Kaliňák aj podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (obaja Smer-SD) si vedia predstaviť voľbu nového generálneho prokurátora pred najbližšími parlamentnými voľbami na jeseň budúceho roka. Šéfa prokuratúry je podľa nich vhodné zvoliť v dostatočnom predstihu. Vyhlásili to na piatkovej tlačovej konferencii na ministerstve obrany.
„Ja si myslím, že je to veľmi dobrý nápad. Určite, veď na konci dňa nebudete voliť generálneho prokurátora po tom, čo mu uplynie čas, ale predtým by sa to malo voliť. A myslím si, že aj v prípade prezidenta volíme štyri alebo päť mesiacov dopredu, čiže to považujem za absolútne správne,“ uviedol Kaliňák. O rokovaní s koaličnými partnermi je podľa neho predčasné hovoriť.
Gašpar zdôraznil, že koalícia neuvažuje o predčasnom vymenení šéfa prokuratúry Maroša Žilinku. Žiada, aby prokuratúra pristupovala k prípadom objektívne.
Adeptmi majú byť známi kandidáti
Novým generálnym prokurátorom by sa mohol stať aj známy advokát Marek Para; Foto: TASR/Jaroslav Novák
Ako informoval portál Aktuality, Maroša Žilinku by na poste generálneho prokurátora mohli nahradiť známi advokáti.
„V politických kruhoch sa v súvislosti s možnými nástupcami začínajú spomínať konkrétne mená. Samotný Robert Kaliňák, ako aj europoslanec Erik Kaliňák, spomínajú dvoch blízkych spolupracovníkov premiéra Roberta Fica,“ informuje portál s tým, že má ísť o Mareka Paru a Davida Lindtnera. Obaja pôsobia aj ako poradcovia premiéra Roberta Fica.
Advokát Marek Para, ktorý sa spomínal ako možný kandidát na funkciu, však na sociálnej sieti deklaroval, že o post generálneho prokurátora nemá záujem.
Sedemročný mandát súčasného generálneho prokurátora sa končí v decembri 2027.
