  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 6.2.2026Meniny má Dorota
Bratislava

SaS podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, žiada vystúpenie Žilinku

  • DNES - 12:27
  • Bratislava
SaS podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, žiada vystúpenie Žilinku

Poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS podali návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k stavu vyšetrovania korupcie a organizovaného zločinu.

Žiadajú, aby na nej vystúpil generálny prokurátor Maroš Žilinka. Od ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) zase očakávajú zásadné kroky k tomu, aby právo a štruktúry bezpečnostných zložiek, osobitne polície, slúžili na ochranu obyvateľov. Na piatkovej tlačovej konferencii to oznámila podpredsedníčka SaS Mária Kolíková.

Žiadame o zvolanie mimoriadnej schôdze k tomu, aby sme spoločne diskutovali o stave trestného stíhania korupcie na Slovensku, a vôbec trestného stíhania, ktoré sa týka mafie, organizovaného zločinu. A žiadame, aby tu bol prítomný generálny prokurátor, aby popísal tento stav na Slovensku,“ informovala Kolíková. Poslanci SaS vyzbierali dostatočný počet podpisov a návrh podali vo štvrtok (5. 2.). Mimoriadna schôdza musí byť preto zvolaná do siedmich dní.

Opoziční poslanci sa pre tento krok rozhodli po tom, ako sa opäť odsunulo preberanie správy generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry rok 2024. Parlament mal o správe rokovať v piatok, na návrh koalície sa bod presunul na ďalšiu schôdzu. Kolíková tiež pripomenula, že Žilinka pred pár dňami popísal stav stíhania trestných činov, osobitne korupcie. „Hovorí to najvyšší predstaviteľ štátu, ktorý má chrániť štát pred zločinnosťou, generálny prokurátor. Jeho slová musia brať všetci veľmi vážne,“ zdôraznila.

Žilinka v stredu (4. 2.) na tlačovej konferencii informoval, že miera stíhania korupcie na Slovensku výrazne klesla. V roku 2025 nebol odhalený ani jeden korupčný trestný čin na najvyšších miestach štátu. Išlo podľa neho o jednu z tém jeho tohtotýždňového stretnutia s Ficom. Predseda vlády na ňom vyjadril nesúhlas so stanoviskom Generálnej prokuratúry SR k hodnoteniu boja proti korupcii v rámci pripravovanej správy o stave právneho štátu. Šéf prokuratúry zároveň kritizoval zmeny v Trestnom zákone i reorganizáciu Policajného zboru.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Fico opäť zavítal medzi študentov. Diskusia v Modre bola pokojná, tvrdí

Fico opäť zavítal medzi študentov. Diskusia v Modre bola pokojná, tvrdí

DNES - 12:15Domáce

Predseda vlády SR Robert Fico sa v piatok stretol so študentmi v Modre.

Iniciatíva Stred žiada alternatívy na zakúpenie lístkov na vlak

Iniciatíva Stred žiada alternatívy na zakúpenie lístkov na vlak

DNES - 12:09Domáce

Iniciatíva sa chce obrátiť na ministra dopravy.

Kaliňákov rezort nechá preskúmať rozhodnutie OČTK vo veci darovania techniky Ukrajine

Kaliňákov rezort nechá preskúmať rozhodnutie OČTK vo veci darovania techniky Ukrajine

DNES - 12:02Domáce

Ministerstvo obrany SR podá podnet na preskúmanie rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní v prípadoch súvisiacich s darovaním vojenskej techniky Ukrajine.

Auto s vulgárnymi nápismi chcú odstrániť: Vzhľadom ohrozuje prostredie, tvrdí obec

Auto s vulgárnymi nápismi chcú odstrániť: Vzhľadom ohrozuje prostredie, tvrdí obec

DNES - 11:51Domáce

Majiteľ má 30 dní na to, aby auto odstránil z blízkosti detského ihriska.

Vosveteit.sk
Približne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelovPribližne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelov
POZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj tyPOZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj ty
Mizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťouMizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťou
Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!
Ruské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia expertiRuské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia experti
Známa automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áutZnáma automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áut
Tieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísťTieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísť
Ukrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniouUkrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniou
AKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú expertiAKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú experti
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP