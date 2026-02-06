SaS podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, žiada vystúpenie Žilinku
Poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS podali návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k stavu vyšetrovania korupcie a organizovaného zločinu.
Žiadajú, aby na nej vystúpil generálny prokurátor Maroš Žilinka. Od ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) zase očakávajú zásadné kroky k tomu, aby právo a štruktúry bezpečnostných zložiek, osobitne polície, slúžili na ochranu obyvateľov. Na piatkovej tlačovej konferencii to oznámila podpredsedníčka SaS Mária Kolíková.
„Žiadame o zvolanie mimoriadnej schôdze k tomu, aby sme spoločne diskutovali o stave trestného stíhania korupcie na Slovensku, a vôbec trestného stíhania, ktoré sa týka mafie, organizovaného zločinu. A žiadame, aby tu bol prítomný generálny prokurátor, aby popísal tento stav na Slovensku,“ informovala Kolíková. Poslanci SaS vyzbierali dostatočný počet podpisov a návrh podali vo štvrtok (5. 2.). Mimoriadna schôdza musí byť preto zvolaná do siedmich dní.
Opoziční poslanci sa pre tento krok rozhodli po tom, ako sa opäť odsunulo preberanie správy generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry rok 2024. Parlament mal o správe rokovať v piatok, na návrh koalície sa bod presunul na ďalšiu schôdzu. Kolíková tiež pripomenula, že Žilinka pred pár dňami popísal stav stíhania trestných činov, osobitne korupcie. „Hovorí to najvyšší predstaviteľ štátu, ktorý má chrániť štát pred zločinnosťou, generálny prokurátor. Jeho slová musia brať všetci veľmi vážne,“ zdôraznila.
Žilinka v stredu (4. 2.) na tlačovej konferencii informoval, že miera stíhania korupcie na Slovensku výrazne klesla. V roku 2025 nebol odhalený ani jeden korupčný trestný čin na najvyšších miestach štátu. Išlo podľa neho o jednu z tém jeho tohtotýždňového stretnutia s Ficom. Predseda vlády na ňom vyjadril nesúhlas so stanoviskom Generálnej prokuratúry SR k hodnoteniu boja proti korupcii v rámci pripravovanej správy o stave právneho štátu. Šéf prokuratúry zároveň kritizoval zmeny v Trestnom zákone i reorganizáciu Policajného zboru.
