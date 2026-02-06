  • Články
Fico opäť zavítal medzi študentov. Diskusia v Modre bola pokojná, tvrdí

  • DNES - 12:15
  • Bratislava/Modra
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa v piatok stretol so študentmi v Modre.

Diskusia s nimi bola podľa jeho slov zameraná na pokojnú argumentáciu, fakty a vzájomný rešpekt. Študentov pozval na pôdu úradu vlády, aby mohli v dialógu pokračovať. Informoval o tom na sociálnej sieti.

Za viac ako jeden a pol hodiny som si vypočul názory a otázky od ľudí, ktorí raz prevezmú zodpovednosť za riadenie a rozvoj Slovenska. Bolo pre mňa veľkou cťou a radosťou vidieť ich skutočný zápal a presvedčenie,“ napísal premiér.

Fico: V mladých vidím nádej

Za najväčšiu devízu stretnutia považuje, že napriek vonkajším vplyvom a snahe o politizáciu sú študenti stále schopní sa rozprávať.

Je to také jednoduché a ľudské, pozrieť sa navzájom do očí a rozprávať sa ako normálni ľudia. Slovensko nič iné ani nepotrebuje. Práve dnes, keď sa v globálnom meradle láme chlieb. Naši mladí ľudia vstúpia do sveta, ktorý práve dnes hľadá nové pravidlá fungovania,“ doplnil. Ako dodal, v mladých vidí nádej a zároveň im chce odovzdať skúsenosti.

Študenti v Poprade zo stretnutia odišli

Premiér navštívil študentov aj v novembri minulého roka na okresnom úrade v Poprade. Väčšina zúčastnených bola v čiernom oblečení, chceli tak vyjadriť nesúhlas so súčasným smerovaním krajiny. Časť študentov z diskusie odišla skôr.

Beseda sa mala pôvodne konať minulý týždeň na pôde Gymnázia Dominika Tatarku v Poprade. Termín presunuli pre zmenu v pracovnom programe predsedu vlády.

Foto: facebook.com/robertficosk

Na stretnutí s Ficom sa zúčastnilo približne sto študentov z troch miestnych stredných škôl. „Práve v Poprade diskutujeme o medzinárodných vzťahoch a predstavte si, máme aj rozdielne názory,“ uviedol vtedy Fico v statuse na sociálnej sieti.

Neskôr na sociálnej sieti reagoval aj na predčasný odchod časti študentov. „Keď mali možnosť diskutovať, odišli. No prišli ďalší, pripravení diskutovať a rešpektovať iný názor, lebo bez neho nie je slobodná diskusia a bez slobodnej diskusie nie je demokracia,“ vyhlásil predseda vlády.

Zdroj: Info.sk, TASR
