Fico opäť zavítal medzi študentov. Diskusia v Modre bola pokojná, tvrdí
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa v piatok stretol so študentmi v Modre.
Diskusia s nimi bola podľa jeho slov zameraná na pokojnú argumentáciu, fakty a vzájomný rešpekt. Študentov pozval na pôdu úradu vlády, aby mohli v dialógu pokračovať. Informoval o tom na sociálnej sieti.
„Za viac ako jeden a pol hodiny som si vypočul názory a otázky od ľudí, ktorí raz prevezmú zodpovednosť za riadenie a rozvoj Slovenska. Bolo pre mňa veľkou cťou a radosťou vidieť ich skutočný zápal a presvedčenie,“ napísal premiér.
Fico: V mladých vidím nádej
Za najväčšiu devízu stretnutia považuje, že napriek vonkajším vplyvom a snahe o politizáciu sú študenti stále schopní sa rozprávať.
„Je to také jednoduché a ľudské, pozrieť sa navzájom do očí a rozprávať sa ako normálni ľudia. Slovensko nič iné ani nepotrebuje. Práve dnes, keď sa v globálnom meradle láme chlieb. Naši mladí ľudia vstúpia do sveta, ktorý práve dnes hľadá nové pravidlá fungovania,“ doplnil. Ako dodal, v mladých vidí nádej a zároveň im chce odovzdať skúsenosti.
Študenti v Poprade zo stretnutia odišli
Premiér navštívil študentov aj v novembri minulého roka na okresnom úrade v Poprade. Väčšina zúčastnených bola v čiernom oblečení, chceli tak vyjadriť nesúhlas so súčasným smerovaním krajiny. Časť študentov z diskusie odišla skôr.
Beseda sa mala pôvodne konať minulý týždeň na pôde Gymnázia Dominika Tatarku v Poprade. Termín presunuli pre zmenu v pracovnom programe predsedu vlády.
Foto: facebook.com/robertficosk
Na stretnutí s Ficom sa zúčastnilo približne sto študentov z troch miestnych stredných škôl. „Práve v Poprade diskutujeme o medzinárodných vzťahoch a predstavte si, máme aj rozdielne názory,“ uviedol vtedy Fico v statuse na sociálnej sieti.
Neskôr na sociálnej sieti reagoval aj na predčasný odchod časti študentov. „Keď mali možnosť diskutovať, odišli. No prišli ďalší, pripravení diskutovať a rešpektovať iný názor, lebo bez neho nie je slobodná diskusia a bez slobodnej diskusie nie je demokracia,“ vyhlásil predseda vlády.
SaS podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, žiada vystúpenie Žilinku
Poslanci Národnej rady SR za SaS podali návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k stavu vyšetrovania korupcie a organizovaného zločinu.
Iniciatíva Stred žiada alternatívy na zakúpenie lístkov na vlak
Iniciatíva sa chce obrátiť na ministra dopravy.
Kaliňákov rezort nechá preskúmať rozhodnutie OČTK vo veci darovania techniky Ukrajine
Ministerstvo obrany SR podá podnet na preskúmanie rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní v prípadoch súvisiacich s darovaním vojenskej techniky Ukrajine.
Auto s vulgárnymi nápismi chcú odstrániť: Vzhľadom ohrozuje prostredie, tvrdí obec
Majiteľ má 30 dní na to, aby auto odstránil z blízkosti detského ihriska.