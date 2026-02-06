  • Články
Piatok, 6.2.2026Meniny má Dorota
Bratislava

Kaliňákov rezort nechá preskúmať rozhodnutie OČTK vo veci darovania techniky Ukrajine

Ministerstvo obrany (MO) SR podá podnet na preskúmanie rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) v prípadoch súvisiacich s darovaním vojenskej techniky Ukrajine.

Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval štátny tajomník rezortu obrany Igor Melicher. Na tlačovej konferencii spolu s ním vystúpil aj minister obrany Robert Kaliňák, podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar a poslanec NR SR Richard Glück (všetci Smer-SD).

Slovensku vznikla škoda, tvrdí Gašpar

Glück, ktorý je aj predsedom parlamentného brannobezpečnostného výboru, avizoval, že zvolá mimoriadne zasadnutie, na ktoré pozvú aj bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remetu. Opakovane prokurátora spájal s opozíciou.

Minister obrany argumentoval, že ani iné krajiny neposlali svoje systémy protivzdušnej obrany či lietadlá z aktívnej služby.

Gašpar doplnil, že nesedí argument, že Slovensku nevznikla žiadna škoda. Aj keby stíhačky boli nefunkčné, stále by mali podľa neho peňažnú hodnotu a štát sa mal snažiť ju z nich získať predajom.

Politici poukázali, že krajského prokurátora Remetu v roku 2020 navrhovali na pozíciu generálneho prokurátora niektorí poslanci vtedajšieho vládneho hnutia OĽaNO.

OČTK uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli OČTK prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny. Na štvrtkovej (5. 2.) tlačovej konferencii o tom informoval bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta.

Zdroj: Info.sk, TASR
