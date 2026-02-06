  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 6.2.2026Meniny má Dorota
Bratislava

Remišová: Vládny návrh novely zákona o katastri je veľmi škodlivý

  • DNES - 11:06
  • Bratislava
Remišová: Vládny návrh novely zákona o katastri je veľmi škodlivý

Návrh zákona je podľa slov Remišovej v rozpore s Ústavou SR, preto ak bude parlamentom schválený, podajú ho poslanci na Ústavný súd.

Novela zákona o katastri, o ktorej aktuálne rokuje parlament, bude paralyzovať verejnú kontrolu majetkových priznaní politikov. Je preto veľmi škodlivá. Uviedla to na spoločnej tlačovej konferencii opozičných strán predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová spolu s Milanom Vetrákom z Hnutia Slovensko.

Táto vládna koalícia predkladá do parlamentu ďalší mimoriadne škodlivý návrh zákona o katastri. Vládna novela zákona o katastri znefunkční kontrolu majetkových pomerov a majetkových priznaní politikov. Sme presvedčení, že viaceré ustanovenia, ktoré sú v tejto novele zákona, môžu byť v rozpore s ústavou,“ priblížila Remišová. Týmto návrhom zákona vládna koalícia podľa nej znefunkčňuje výkon poslania parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, ako aj občanom a organizáciám možnosť podávať podnety na spomínaný výbor.

Novela zákona o katastri je podľa Vetráka „jedna obrovská špinavosť“. „Tento zákon umožní okrádanie ľudí o ich pozemky, byty, domy a umožní zatajovanie takto nakradnutých nehnuteľností. Okrem iného je vážne podozrenie, keďže na tomto zákone sa podieľal aj priamo Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK), že aj terajšie vedenie tohto úradu sa chce na takomto okrádaní ľudí podieľať, prípadne sa chcú na tom podieľať zamestnanci katastrov,“ podčiarkol Vetrák.

Samotný zákon okrem iného podľa neho znemožňuje podávanie podnetov podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, teda ústavného zákona, ktorý má zabrániť tomu, aby si politici nakradli majetok z verejných zdrojov. „Táto novela zákona o katastri znemožňuje samosprávam, aby ich orgány preverovali komunálnych politikov. Tento zákon znemožňuje bežným ľuďom chrániť si svoje vlastníctvo, ak dôjde k podvodom či omylom zo strany štátu alebo samotného katastra nehnuteľností pri prevode alebo iných úkonoch s pozemkami,“ upozornil.

Zákon zakazuje profiláciu osôb, pod ktorou sa okrem iného rozumie aj majetkové hodnotenie, keď sa robí podanie podľa ústavného zákona,“ doplnil Vetrák.

Vládna koalícia sa snaží podstatne sťažiť prístup k informáciám z katastra, pretože zavedie registrácie, prihlasovania a komplikované systémy. Tým, že zavedie poplatky, musíte mať poriadne plnú peňaženku, keď sa rozhodnete vo väčšom kontrolovať majetky. Zároveň bude štyri roky uchovávať informácie, kto si čo hľadal. Keď to zverejníte, bude vás sankcionovať pokutou vo výške 10.000 eur. Ide o mimoriadne nebezpečný pokus vládnej koalície chrániť svoje majetky, chrániť tých, ktorí majú čo skrývať,“ dodal právnik Ján Magušin.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Bitcoin prvýkrát od Trumpovho návratu do Bieleho domu klesol pod 70.000 USD

Bitcoin prvýkrát od Trumpovho návratu do Bieleho domu klesol pod 70.000 USD

VČERA - 17:53Ekonomické

Hodnota bitcoinu vo štvrtok pokračovala v oslabovaní a jej cena prvýkrát od víťazstva Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA klesla pod hranicu 70.000 USD (59.332,10 eura).

Lagardová: Silnejšie euro by mohlo znížiť infláciu nad rámec súčasných očakávaní

Lagardová: Silnejšie euro by mohlo znížiť infláciu nad rámec súčasných očakávaní

VČERA - 17:45Ekonomické

Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok varovala, že silnejšie euro by mohlo po nedávnych ziskoch stlačiť infláciu príliš nízko, bezprostrednú hrozbu pre hospodársku stabilitu v eurozóne ale nevidí.

Simona Petrík požaduje vykonanie poslaneckého prieskumu v Sociálnej poisťovni

Simona Petrík požaduje vykonanie poslaneckého prieskumu v Sociálnej poisťovni

VČERA - 16:51Ekonomické

Podpredsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci Simona Petrík žiada vykonať poslanecký prieskum v Sociálnej poisťovni pre podozrenia z predražených a problematických nákupov či prenájmov na jej pobočkách.

Premiér: Som skeptický, EK nepočúva výhrady o rozdieloch v cenách energií

Premiér: Som skeptický, EK nepočúva výhrady o rozdieloch v cenách energií

VČERA - 16:20Ekonomické

Podľa premiéra v rámci rozdielov cien elektrickej energie v Európe "všetko zostane tak ako doteraz."

Vosveteit.sk
Približne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelovPribližne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelov
POZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj tyPOZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj ty
Mizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťouMizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťou
Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!
Ruské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia expertiRuské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia experti
Známa automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áutZnáma automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áut
Tieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísťTieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísť
Ukrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniouUkrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniou
AKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú expertiAKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú experti
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP