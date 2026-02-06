Demokrati vyzbierali podpisy na referendum. Naď: Je to ďalší krok k porážke Fica
Mimoparlamentná strana Demokrati vyzbierala 350.000 podpisov na vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády Roberta Fica (Smer-SD). Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda strany Jaroslav Naď.
Cieľom referenda je podľa Naďa predčasné ukončenie volebného obdobia súčasnej vlády, obnovenie Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, ako aj zrušenie doživotnej renty pre Fica. „Toto referendum, ktoré vyhlásené bude, o tom som presvedčený, bude ďalším krokom, mimoriadne dôležitým krokom k porážke Roberta Fica,“ skonštatoval šéf Demokratov.
Tvrdí, že do konca februára chcú vyzbierať ešte niekoľko tisíc podpisov. „Keby náhodou chcel niekto špekulovať a nejaké podpisy vyraďovať, aby mu to nepomohlo, aby platilo, že potrebný počet podpisov odovzdáme,“ podotkol Naď.
Šeliga: Očakávame, že Pellegrini bude súčinný
Vzhľadom na minulé vyhlásenia prezidenta Petra Pellegriniho podpredseda Demokratov Juraj Šeliga očakáva, že sa nebude obracať na Ústavný súd SR a bude maximálne súčinný. „Rovnako očakávame, že príslušné orgány nebudú nijakým spôsobom mariť referendum,“ dodal.
Strana zároveň avizuje rokovania s opozičnými partnermi s cieľom podporiť účasť občanov v referende.
Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov. Ústava hovorí, že výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
