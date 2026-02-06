  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 6.2.2026Meniny má Dorota
Bratislava

Demokrati vyzbierali podpisy na referendum. Naď: Je to ďalší krok k porážke Fica

  • DNES - 10:55
  • Bratislava
Demokrati vyzbierali podpisy na referendum. Naď: Je to ďalší krok k porážke Fica

Mimoparlamentná strana Demokrati vyzbierala 350.000 podpisov na vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády Roberta Fica (Smer-SD). Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda strany Jaroslav Naď.

Cieľom referenda je podľa Naďa predčasné ukončenie volebného obdobia súčasnej vlády, obnovenie Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, ako aj zrušenie doživotnej renty pre Fica.Toto referendum, ktoré vyhlásené bude, o tom som presvedčený, bude ďalším krokom, mimoriadne dôležitým krokom k porážke Roberta Fica,“ skonštatoval šéf Demokratov.

Tvrdí, že do konca februára chcú vyzbierať ešte niekoľko tisíc podpisov.Keby náhodou chcel niekto špekulovať a nejaké podpisy vyraďovať, aby mu to nepomohlo, aby platilo, že potrebný počet podpisov odovzdáme,“ podotkol Naď.

Šeliga: Očakávame, že Pellegrini bude súčinný

Vzhľadom na minulé vyhlásenia prezidenta Petra Pellegriniho podpredseda Demokratov Juraj Šeliga očakáva, že sa nebude obracať na Ústavný súd SR a bude maximálne súčinný.Rovnako očakávame, že príslušné orgány nebudú nijakým spôsobom mariť referendum,“ dodal.

Strana zároveň avizuje rokovania s opozičnými partnermi s cieľom podporiť účasť občanov v referende.

Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov. Ústava hovorí, že výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Valášek kritizuje ministra obrany za spôsob nákupu vozidiel Tatra

Valášek kritizuje ministra obrany za spôsob nákupu vozidiel Tatra

DNES - 10:54Domáce

Tomáš Valášek hovorí o podozreniach, že ministerstvo nakupuje valníky cez sprostredkovateľa s prirážkou na úrovni osem až deväť percent.

Sychravé počasie mení podmienky na cestách. Toto platí pre chodcov

Sychravé počasie mení podmienky na cestách. Toto platí pre chodcov

DNES - 10:42Domáce

Záchranári upozorňujú na prvky, ktoré pomáhajú zvýšiť bezpečnosť na cestách v sychravom počasí.

Nová policajná kampaň: Zverejnia autentické fotografie z nehôd

Nová policajná kampaň: Zverejnia autentické fotografie z nehôd

DNES - 9:36Domáce

Polícia spúšťa na sociálnych sieťach preventívnu kampaň zameranú na znižovanie počtu obetí dopravných nehôd.

Turisti uviazli na hrebeni Nízkych Tatier, zostal im len jeden zdroj svetla

Turisti uviazli na hrebeni Nízkych Tatier, zostal im len jeden zdroj svetla

DNES - 8:07Domáce

Na hrebeni Nízkych Tatier uviazli vo štvrtok večer štyria turisti pre mimoriadne nepriaznivé podmienky.

Vosveteit.sk
Približne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelovPribližne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelov
POZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj tyPOZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj ty
Mizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťouMizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťou
Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!
Ruské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia expertiRuské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia experti
Známa automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áutZnáma automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áut
Tieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísťTieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísť
Ukrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniouUkrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniou
AKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú expertiAKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú experti
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP