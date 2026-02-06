  • Články
Bratislava

Valášek kritizuje ministra obrany za spôsob nákupu vozidiel Tatra

  DNES - 10:54
  Bratislava
Valášek kritizuje ministra obrany za spôsob nákupu vozidiel Tatra

Tomáš Valášek hovorí o podozreniach, že ministerstvo nakupuje valníky cez sprostredkovateľa s prirážkou na úrovni osem až deväť percent.

Poslanec Národnej rady SR a podpredseda opozičného Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek kritizuje ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) za nákup vozidiel Tatra od českého dodávateľa.

Českí novinári včera odhalili, že rozdiel medzi cenou, za ktorú tieto vozidlá predáva ich výrobca, firma Tatra, a cenou, za ktorú ich kupujeme od sprostredkovateľskej firmy, je na úrovni osem až deväť percent,“ povedal s tým, že jednotkové ceny v zmluvách sú však utajené. „Ak je aj v nich zafixovaná osem- až deväťpercentná prirážka, hovoríme zhruba o 150 miliónoch, ktoré možno preplatíme za Tatry,“ doplnil.

Súčasný kontrakt podľa jeho slov obsahuje záväznú objednávku 250 vozidiel. „Pričom minister podpísal dve rámcové zmluvy na prípadný nákup ďalších za spolu 1,7 miliardy,“ dodal. Slovenským daňovým poplatníkom môže byť podľa neho jedno, ak slovenská i česká strana realizujú nákup za rovnakých podmienok. „Nás tu na Slovensku zaujíma, či slovenskí daňoví poplatníci dostali za svoje peniaze maximum. Odpoveď je dokázateľne nie,“ zdôraznil.

Rezort obrany sa pridal k nákupu nákladných vozidiel Tatra, ktorý pôvodne realizovalo samostatne Česko, v decembri 2024.

Zdroj: Info.sk, TASR
