Valášek kritizuje ministra obrany za spôsob nákupu vozidiel Tatra
Tomáš Valášek hovorí o podozreniach, že ministerstvo nakupuje valníky cez sprostredkovateľa s prirážkou na úrovni osem až deväť percent.
Poslanec Národnej rady SR a podpredseda opozičného Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek kritizuje ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) za nákup vozidiel Tatra od českého dodávateľa.
„Českí novinári včera odhalili, že rozdiel medzi cenou, za ktorú tieto vozidlá predáva ich výrobca, firma Tatra, a cenou, za ktorú ich kupujeme od sprostredkovateľskej firmy, je na úrovni osem až deväť percent,“ povedal s tým, že jednotkové ceny v zmluvách sú však utajené. „Ak je aj v nich zafixovaná osem- až deväťpercentná prirážka, hovoríme zhruba o 150 miliónoch, ktoré možno preplatíme za Tatry,“ doplnil.
Súčasný kontrakt podľa jeho slov obsahuje záväznú objednávku 250 vozidiel. „Pričom minister podpísal dve rámcové zmluvy na prípadný nákup ďalších za spolu 1,7 miliardy,“ dodal. Slovenským daňovým poplatníkom môže byť podľa neho jedno, ak slovenská i česká strana realizujú nákup za rovnakých podmienok. „Nás tu na Slovensku zaujíma, či slovenskí daňoví poplatníci dostali za svoje peniaze maximum. Odpoveď je dokázateľne nie,“ zdôraznil.
Rezort obrany sa pridal k nákupu nákladných vozidiel Tatra, ktorý pôvodne realizovalo samostatne Česko, v decembri 2024.
Demokrati vyzbierali podpisy na referendum. Naď: Je to ďalší krok k porážke Fica
Mimoparlamentná strana Demokrati vyzbierala 350.000 podpisov na vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády Roberta Fica.
Sychravé počasie mení podmienky na cestách. Toto platí pre chodcov
Záchranári upozorňujú na prvky, ktoré pomáhajú zvýšiť bezpečnosť na cestách v sychravom počasí.
Nová policajná kampaň: Zverejnia autentické fotografie z nehôd
Polícia spúšťa na sociálnych sieťach preventívnu kampaň zameranú na znižovanie počtu obetí dopravných nehôd.
Turisti uviazli na hrebeni Nízkych Tatier, zostal im len jeden zdroj svetla
Na hrebeni Nízkych Tatier uviazli vo štvrtok večer štyria turisti pre mimoriadne nepriaznivé podmienky.