  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 6.2.2026Meniny má Dorota
Bratislava

Poliaci nás majú radšej ako Chorvátov či Švédov. Za Čechmi však zaostávame

  • DNES - 10:49
  • Varšava
Poliaci nás majú radšej ako Chorvátov či Švédov. Za Čechmi však zaostávame

Slováci sú podľa prieskumu tretím najobľubenejším národom Poliakov.

Slováci sú tretím najobľúbenejším národom Poliakov po Talianoch a Čechoch. Najväčší odpor majú voči Rusom, Bielorusom a Rómom. Vyplýva to z prieskumu agentúry CBOS, ktorý zaznamenal výrazný nárast odmietavých postojov voči Židom, Američanom a Ukrajincom. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

K Talianom ako najobľúbenejšiemu národu cíti sympatie 58 percent respondentov, čo je pokles o dve percentá; nesympatie voči nim vyjadrilo sedem percent. Nasledujú Česi s 55 percentami pozitívnych odpovedí a Slováci s 52 percentami, čo je nárast o štyri percentá oproti minulému roku. Podiel Poliakov, ktorí vyjadrili nesympatiu voči Slovákom, klesol z 12 na 11 percent.

Necelá polovica opýtaných má kladný vzťah k Angličanom, Američanom, Chorvátom, Švédom, Francúzom a Holanďanom. Po nich nasledujú Litovci a Maďari a asi tretina priaznivo vníma Bulharov a Nemcov. CBOS skúmal vzťah obyvateľov Poľska k celkovo 21 národom.

Voči Rusom, Ukrajincom, Palestínčanom, Židom, Bielorusom a Rómom prevažujú v prieskume negatívne postoje nad pozitívnymi. Najväčší odstup si Poliaci dlhodobo udržiavajú voči Rusom, ku ktorým nesympatie prejavilo 74 percent opýtaných a náklonnosť len 7 percent.

Prieskum potvrdil zhoršovanie postojov k národom, ktoré zaznamenali výrazné zlepšenie imidžu po vypuknutí vojny na Ukrajine. Najväčší pokles sympatií CBOS zaznamenal voči Židom, Američanom aj Ukrajincom. Zhoršenie sa prejavilo aj voči väčšine susedných krajín Poľska s výnimkou Slovenska a Nemecka.

Prieskum sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 938 dospelých respondentov v dňoch 8. až 20. januára.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump sa pokúša premenovať po sebe letisko a železničnú stanicu

Trump sa pokúša premenovať po sebe letisko a železničnú stanicu

DNES - 10:37Zahraničné

Americký prezident Donald Trump ponúkol uvoľnenie zmrazených federálnych prostriedkov na infraštruktúru, ak mu líder demokratov v Senáte pomôže premenovať po sebe letisko a vlakovú stanicu.

Orbán: Maďarsko je jediným spojencom USA v otázke mieru

Orbán: Maďarsko je jediným spojencom USA v otázke mieru

DNES - 9:38Zahraničné

Maďarsko je v súčasnosti jediným európskym spojencom Spojených štátov v úsilí o nastolenie mieru. V rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió to v piatok vyhlásil premiér Viktor Orbán.

Trump predstavil web so zlacnenými liekmi

Trump predstavil web so zlacnenými liekmi

DNES - 9:02Zahraničné

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok predstavil webovú stránku „TrumpRx“, ktorá umožní nákup zlacnených liekov priamo od výrobcov napríklad na chudnutie alebo na podporu plodnosti.

Irán očakáva vzájomný rešpekt, vyhlásil Arákčí pred rokovaniami s USA

Irán očakáva vzájomný rešpekt, vyhlásil Arákčí pred rokovaniami s USA

DNES - 7:36Zahraničné

Irán očakáva vzájomný rešpekt, vyhlásil v piatok pred spoločnými rokovaniami s USA v Ománe iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí.

Vosveteit.sk
Približne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelovPribližne 40 % Android telefónov je dnes ľahkým cieľom pre hackerov, varuje Google. Týka sa to týchto modelov
POZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj tyPOZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj ty
Mizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťouMizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťou
Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!
Ruské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia expertiRuské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia experti
Známa automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áutZnáma automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áut
Tieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísťTieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísť
Ukrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniouUkrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniou
AKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú expertiAKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú experti
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP