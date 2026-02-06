  • Články
Bratislava

Trump sa pokúša premenovať po sebe letisko a železničnú stanicu

Americký prezident Donald Trump ponúkol uvoľnenie zmrazených federálnych prostriedkov na infraštruktúru, ak mu líder demokratov v Senáte pomôže premenovať po sebe letisko a vlakovú stanicu, uviedli vo štvrtok americké médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Šéf Bieleho domu sa snaží zanechať svoju stopu v krajine prostredníctvom kampane zameranej na imidž a výstavbu, píše francúzska agentúra. V decembri Trumpom vybraná rada Kennedyho centra, umeleckého komplexu a pamätník zosnulého demokratického prezidenta Johna F. Kennedyho, odhlasovala jeho premenovanie na Trumpovo-Kennedyho centrum (Trump-Kennedy Center).

Presadil tiež výstavbu „Independence Arch“ podobného Víťaznému oblúku v Paríži a pre vybudovanie novej tanečnej sály v Bielom dome dal zbúrať jeho východné krídlo. Podľa médií sa Trump zaujíma aj o Dullesovo medzinárodné letisko vo Washingtone a železničnú Penn Station v New Yorku.

Médiá s odvolaním sa na nemenované zdroje informovali, že newyorský senátor Chuck Schumer dostal návrh, aby pomohol s premenovaním vlakovej stanice a letiska po Trumpovi. Za to mu šéf Bieleho domu navrhol pomoc s pozastaveným financovaním infraštruktúry v New Yorku. Podľa CNN dostal návrh ešte minulý mesiac, ale Schumer už túto ponuku odmietol. New York a New Jersey žalujú Trumpovu vládu, pretože blokuje 16 miliárd dolárov pre výstavbu tunela spájajúceho oba štáty.

Budovy a infraštruktúra v USA boli doteraz pomenované po prezidentoch, až keď opustili úrad či zomreli, aby sa zabránilo otvorenej politizácii.

Ministerstvo financií už skôr potvrdilo, že existujú návrhy na pamätnú jednodolárovú mincu s portrétom Trumpa, hoci zákon zakazuje zobrazovanie živých osôb, aby mince neboli politicky zneužiteľné.

Zdroj: Info.sk, TASR
