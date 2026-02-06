Nová policajná kampaň: Zverejnia autentické fotografie z nehôd
Polícia spúšťa na sociálnych sieťach preventívnu kampaň zameranú na znižovanie počtu obetí dopravných nehôd.
Kampaň využíva autentické fotografie z reálnych nehôd, ktoré poukazujú na následky nezodpovedného správania vodičov. Začína sa na tému používanie telefónu počas jazdy. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Cieľom je upozorniť na najčastejšie príčiny tragických nehôd, najmä používanie mobilného telefónu počas jazdy, vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu a nepoužívanie bezpečnostných pásov,“ uviedol hovorca. V rámci kampane bude polícia každý týždeň zverejňovať jednu fotografiu z dopravnej nehody spolu s preventívnym odkazom. „Prvou témou je používanie mobilného telefónu počas šoférovania,“ doplnil Hájek.
Hoci bol minulý rok z pohľadu počtu obetí historicky najlepší, keď na cestách zahynulo 227 osôb, polícia je presvedčená, že toto číslo môže byť ešte nižšie. Väčšina nehôd je totiž podľa hovorcu dôsledkom ľudského zlyhania.
Demokrati vyzbierali podpisy na referendum. Naď: Je to ďalší krok k porážke Fica
Mimoparlamentná strana Demokrati vyzbierala 350.000 podpisov na vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády Roberta Fica.
Valášek kritizuje ministra obrany za spôsob nákupu vozidiel Tatra
Tomáš Valášek hovorí o podozreniach, že ministerstvo nakupuje valníky cez sprostredkovateľa s prirážkou na úrovni osem až deväť percent.
Sychravé počasie mení podmienky na cestách. Toto platí pre chodcov
Záchranári upozorňujú na prvky, ktoré pomáhajú zvýšiť bezpečnosť na cestách v sychravom počasí.
Turisti uviazli na hrebeni Nízkych Tatier, zostal im len jeden zdroj svetla
Na hrebeni Nízkych Tatier uviazli vo štvrtok večer štyria turisti pre mimoriadne nepriaznivé podmienky.