Piatok, 6.2.2026Meniny má Dorota
Bratislava

Nová policajná kampaň: Zverejnia autentické fotografie z nehôd

  • DNES - 9:36
  • Bratislava
Polícia spúšťa na sociálnych sieťach preventívnu kampaň zameranú na znižovanie počtu obetí dopravných nehôd.

Kampaň využíva autentické fotografie z reálnych nehôd, ktoré poukazujú na následky nezodpovedného správania vodičov. Začína sa na tému používanie telefónu počas jazdy. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

Cieľom je upozorniť na najčastejšie príčiny tragických nehôd, najmä používanie mobilného telefónu počas jazdy, vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu a nepoužívanie bezpečnostných pásov,“ uviedol hovorca. V rámci kampane bude polícia každý týždeň zverejňovať jednu fotografiu z dopravnej nehody spolu s preventívnym odkazom. „Prvou témou je používanie mobilného telefónu počas šoférovania,“ doplnil Hájek.

Hoci bol minulý rok z pohľadu počtu obetí historicky najlepší, keď na cestách zahynulo 227 osôb, polícia je presvedčená, že toto číslo môže byť ešte nižšie. Väčšina nehôd je totiž podľa hovorcu dôsledkom ľudského zlyhania.

Zdroj: Info.sk, TASR
