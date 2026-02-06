  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 6.2.2026Meniny má Dorota
Bratislava

Trump predstavil web so zlacnenými liekmi

  • DNES - 9:02
  • Washington
Trump predstavil web so zlacnenými liekmi

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok predstavil webovú stránku „TrumpRx“, ktorá umožní nákup zlacnených liekov priamo od výrobcov napríklad na chudnutie alebo na podporu plodnosti. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a magazínu Politico.

Dnes večer sme tu, aby sme oslávili spustenie jednej z najprevratnejších iniciatív v oblasti zdravotnej starostlivosti všetkých čias. Nič podobné tu ešte nebolo,“ vyhlásil Trump v Bielom dome. „Od dnešného večera budú desiatky najčastejšie používaných liekov na predpis k dispozícii so značnými zľavami pre všetkých spotrebiteľov,“ dodal.

Biely dom uviedol, že TrumpRx ponúka viac ako 40 populárnych liekov. Používatelia si na webe budú môcť vyhľadať liek, vytlačiť kupón a predložiť ho v lekárni, aby ich mohli kúpiť za zníženú cenu. Podľa prezidenta tam čoskoro budú aj ďalšie lieky.

AFP vysvetľuje, že farmaceutické spoločnosti poskytujú zlacnené lieky na základe nedávnych dohôd s Trumpovou administratívou. Výmenou dostali viaceré výhody, vrátane colnej úľavy.

Trump oznámil, že prostredníctvom tejto stránky budú ponúkať svoje lieky na chudnutie aj farmaceutické giganty Eli Lilly a Novo Nordisk. Cena lieku Ozempic (Novo Nordisk) sa zníži z viac ako 1000 dolárov na 199 dolárov mesačne a cena lieku Wegovy (Eli Lilly) klesne rovnako na 199 dolárov z 1300. Podľa webovej stránky však budú ceny po prvých dvoch mesiacoch postupne stúpať.

Táto iniciatíva pravdepodobne neprinesie významné úspory pre väčšinu pacientov, pretože mnohí Američania môžu získať lieky za nižšiu cenu už prostredníctvom svojho zdravotného poistenia, dodáva Politico.

Podľa AFP je predstavenie webu súčasťou Trumpovho úsilia zmierniť hnev voličov spôsobený rastom životných nákladov pred novembrovými tzv. midterm election. Konajú sa v polovici funkčného obdobia prezidenta a volí sa v nich Snemovňa reprezentantov, približne tretina Senátu a podľa jednotlivých štátov často aj guvernéri, miestne parlamenty či sudcovia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Irán očakáva vzájomný rešpekt, vyhlásil Arákčí pred rokovaniami s USA

Irán očakáva vzájomný rešpekt, vyhlásil Arákčí pred rokovaniami s USA

DNES - 7:36Zahraničné

Irán očakáva vzájomný rešpekt, vyhlásil v piatok pred spoločnými rokovaniami s USA v Ománe iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí.

Ministrov obrany NATO čaká zrejme budúci týždeň diskusia o bezpečnosti Grónska

Ministrov obrany NATO čaká zrejme budúci týždeň diskusia o bezpečnosti Grónska

DNES - 5:21Zahraničné

Ministri obrany členských krajín NATO budú pravdepodobne pri stretnutí na budúci týždeň diskutovať o opatreniach na posilnenie bezpečnosti Grónska.

Bessent: Ďalšie sankcie USA proti Rusku závisia od mierových rokovaní

Bessent: Ďalšie sankcie USA proti Rusku závisia od mierových rokovaní

DNES - 5:19Zahraničné

Uvalenie ďalších amerických sankcií proti Rusku bude závisieť od výsledku mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine, vyhlásil americký minister financií Scott Bessent.

Proti prepúšťaniu v denníku The Washington Post protestovali stovky ľudí

Proti prepúšťaniu v denníku The Washington Post protestovali stovky ľudí

DNES - 5:15Zahraničné

Proti rozsiahlemu prepúšťaniu v americkom denníku The Washington Post (WP) vo štvrtok pred jeho sídlom vo Washingtone protestovalo niekoľko stoviek ľudí.

Vosveteit.sk
POZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj tyPOZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj ty
Mizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťouMizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťou
Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!
Ruské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia expertiRuské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia experti
Známa automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áutZnáma automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áut
Tieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísťTieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísť
Ukrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniouUkrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniou
AKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú expertiAKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú experti
Južná Kórea začína s nasadzovaním monštruóznej rakety Hyunmoo-5: Poradí si aj s dobre pochovanými bunkramiJužná Kórea začína s nasadzovaním monštruóznej rakety Hyunmoo-5: Poradí si aj s dobre pochovanými bunkrami
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP