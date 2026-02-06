  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 6.2.2026Meniny má Dorota
Bratislava

Turisti uviazli na hrebeni Nízkych Tatier, zostal im len jeden zdroj svetla

  • DNES - 8:07
  • Demänovská Dolina
Turisti uviazli na hrebeni Nízkych Tatier, zostal im len jeden zdroj svetla

Na hrebeni Nízkych Tatier uviazli vo štvrtok (5. 2.) večer štyria turisti pre mimoriadne nepriaznivé podmienky.

Trojica českých turistov a jedna Slovenka vo veku 22 až 24 rokov sa nachádzali medzi Sedlom Poľany a Derešmi, odkiaľ mali v pláne pokračovať cez Chopok do Jasnej. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na webe.

Počas postupu turistov zastihla tma a v mimoriadne nepriaznivých podmienkach - hmle, silnom vetre, pocitovej teplote hlboko pod bodom mrazu a len s jedným zdrojom svetla - nedokázali pokračovať v postupe.

Našťastie boli schopní poskytnúť presné GPS súradnice svojej polohy, na základe ktorých ich záchranári dokázali v krátkom čase lokalizovať v teréne,“ spresnili z HZS s tým, že po zateplení už mierne podchladených turistov ich sprevádzali na Chopok, odkiaľ boli lanovou dráhou spolu so záchranármi HZS zvezení do Jasnej, kde boli ubytovaní.

Apelujeme na turistov, aby si túry vo vysokohorskom prostredí dobre naplánovali s ohľadom na skoré stmievanie a podmienky, ktoré sa môžu veľmi rýchlo meniť a aj krátka vychádzka sa môže zmeniť doslova na boj o život,“ upozornili horskí záchranári.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Medzi Slovákmi sa šíri nebezpečná správa: Nepísal vám tento človek?

Medzi Slovákmi sa šíri nebezpečná správa: Nepísal vám tento človek?

VČERA - 18:18Domáce

Nebezpečná správa sa môže šíriť aj bez vedomia odosielateľa. Polícia vydala mimoriadne varovanie.

11-ročné dievča je už týždeň nezvestné, naposledy ho videli s matkou

11-ročné dievča je už týždeň nezvestné, naposledy ho videli s matkou

VČERA - 16:22Domáce

11-ročná Laura sa už týždeň neozvala rodine. Polícia po nej vyhlásila pátranie.

Raši: Opozícia ukazuje, že jej nejde o vecnú debatu, ale o umelú obštrukciu

Raši: Opozícia ukazuje, že jej nejde o vecnú debatu, ale o umelú obštrukciu

VČERA - 16:11Domáce

Aj demokratická obštrukcia musí mať svoje hranice, pripomína Richard Raši.

Kotlár sa dohodol s premiérom, zistenia o pandémii predstaví aj verejnosti

Kotlár sa dohodol s premiérom, zistenia o pandémii predstaví aj verejnosti

VČERA - 16:07Domáce

Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár odprezentuje svoje zistenia vláde budúci týždeň.

Vosveteit.sk
POZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj tyPOZOR! Čínski hackeri si našli cestu do našich zariadení. Robia to cez program, ktorý máš v počítači aj ty
Mizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťouMizne ti batéria alebo ti seká telefón? Hackerská kampaň GhostAd zobrazuje reklamy na pozadí. Takto zistíš, či si obeťou
Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!
Ruské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia expertiRuské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia experti
Známa automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áutZnáma automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áut
Tieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísťTieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísť
Ukrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniouUkrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniou
AKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú expertiAKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú experti
Južná Kórea začína s nasadzovaním monštruóznej rakety Hyunmoo-5: Poradí si aj s dobre pochovanými bunkramiJužná Kórea začína s nasadzovaním monštruóznej rakety Hyunmoo-5: Poradí si aj s dobre pochovanými bunkrami
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP