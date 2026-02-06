Turisti uviazli na hrebeni Nízkych Tatier, zostal im len jeden zdroj svetla
Na hrebeni Nízkych Tatier uviazli vo štvrtok (5. 2.) večer štyria turisti pre mimoriadne nepriaznivé podmienky.
Trojica českých turistov a jedna Slovenka vo veku 22 až 24 rokov sa nachádzali medzi Sedlom Poľany a Derešmi, odkiaľ mali v pláne pokračovať cez Chopok do Jasnej. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na webe.
Počas postupu turistov zastihla tma a v mimoriadne nepriaznivých podmienkach - hmle, silnom vetre, pocitovej teplote hlboko pod bodom mrazu a len s jedným zdrojom svetla - nedokázali pokračovať v postupe.
„Našťastie boli schopní poskytnúť presné GPS súradnice svojej polohy, na základe ktorých ich záchranári dokázali v krátkom čase lokalizovať v teréne,“ spresnili z HZS s tým, že po zateplení už mierne podchladených turistov ich sprevádzali na Chopok, odkiaľ boli lanovou dráhou spolu so záchranármi HZS zvezení do Jasnej, kde boli ubytovaní.
„Apelujeme na turistov, aby si túry vo vysokohorskom prostredí dobre naplánovali s ohľadom na skoré stmievanie a podmienky, ktoré sa môžu veľmi rýchlo meniť a aj krátka vychádzka sa môže zmeniť doslova na boj o život,“ upozornili horskí záchranári.
Medzi Slovákmi sa šíri nebezpečná správa: Nepísal vám tento človek?
Nebezpečná správa sa môže šíriť aj bez vedomia odosielateľa. Polícia vydala mimoriadne varovanie.
11-ročné dievča je už týždeň nezvestné, naposledy ho videli s matkou
11-ročná Laura sa už týždeň neozvala rodine. Polícia po nej vyhlásila pátranie.
Raši: Opozícia ukazuje, že jej nejde o vecnú debatu, ale o umelú obštrukciu
Aj demokratická obštrukcia musí mať svoje hranice, pripomína Richard Raši.
Kotlár sa dohodol s premiérom, zistenia o pandémii predstaví aj verejnosti
Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár odprezentuje svoje zistenia vláde budúci týždeň.