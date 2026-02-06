  • Články
Michelangelov nákres nohy sa v USA vydražil za rekordných 27,2 milióna dolárov

Za rekordných 27,2 milióna dolárov sa vo štvrtok na dražbe v New Yorku predal nákres nohy od talianskeho renesančného maliara Michelangela.

Odborníci z aukčného domu Christie's tvrdia, že ide o kresbu pravého chodidla veštkyne Sibyly líbyjskej, ktorá bola neskôr namaľovaná na strope Sixtínskej kaplnky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Pôvodne neznáma skica vyhotovená červenou kriedou sa vydražila v priebehu 45 minút za takmer 20-násobok svojej najnižšej odhadovanej sumy. Ide o jeden z približne 50 náčrtov, ktoré Michelangelo vytvoril pre Sixtínsku kaplnku a ktoré patria medzi jeho najslávnejšie diela, spolu so sochami Dávida a Piety.

Sieň Christie's identifikovala skicu ako originál od Michelangela po tom, čo jej vlastník poslal fotografiu na internetový portál aukcie so žiadosťou o odhad hodnoty.

Experti následne zistili, že ide o pravú nohu postavy Sibyly líbyjskej, ktorá je zobrazená na východnom konci stropu Sixtínskej kaplnky. Odhaduje sa, že náčrt pochádza z rokov 1511-1512, keď sa Michelangelo pripravoval maľovať druhú polovicu stropnej fresky.

Aukčný dom totožnosť kupujúceho nezverejnil. „V miestnosti, na telefóne a na internete sme mali viacerých záujemcov, pretože to bola pravdepodobne jediná šanca, ktorú zberateľ mohol mať na získanie kresby k pravdepodobne najväčšiemu umeleckému dielu, aké kedy vzniklo,“ uviedol vo vyhlásení Andrew Fletcher, riaditeľ oddelenia starých majstrov v Christie's.

V súkromných zbierkach sa podľa AFP nachádza len asi desať Michelangelových kresieb. Predchádzajúci rekord za jeho dielo padol v roku 2023, keď sa skica znázorňujúca nahého muža s dvoma ďalšími postavami v pozadí predala za 24,3 milióna dolárov na aukcii v Paríži.

Michelangelo Buonarroti (1475 - 1564) bol architekt, básnik, maliar a sochár. Pôsobil počas vrcholnej renesancie a vytvoril množstvo umeleckých diel vrátane sochy Dávida vo Florencii a fresiek v Sixtínskej kaplnke.

Zdroj: Info.sk, TASR
