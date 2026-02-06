Ministrov obrany NATO čaká zrejme budúci týždeň diskusia o bezpečnosti Grónska
- DNES - 5:21
- Londýn
Ministri obrany členských krajín NATO budú pravdepodobne pri stretnutí na budúci týždeň diskutovať o opatreniach na posilnenie bezpečnosti Grónska. Pre agentúru Reuters to povedal britský minister obrany John Healey.
Americký prezident Donald Trump opakovane prejavoval záujem o získanie Grónska, ktoré je dánskym poloautonómnym územím. USA podľa neho najväčší ostrov na svete potrebujú pre svoju národnú bezpečnosť. Nedávno však šéf Bieleho domu ustúpil od svojej hrozby prevzatia kontroly nad Grónskom vojenskou silou, keď po rokovaní so šéfom NATO Markom Ruttem v Davose oznámil zhodu na rámci budúcej dohody o Grónsku a celom arktickom regióne. Podrobnosti týchto plánov však zostávajú podľa Reuters nejasné.
NATO však už začalo vojenské plánovanie novej misie na posilnenie bezpečnosti v Arktíde, ako v utorok uviedol hovorca veliteľstva spojeneckých síl NATO v Európe (SHAPE) Martin O'Donnell.
Navrhovaná misia s názvom Arctic Sentry podľa britského ministra predstavuje spôsob, ako môžu členské štáty NATO Trumpovi ukázať, že už teraz posilňujú bezpečnosť Grónska a že súhlasia s tým, že má dôvod na obavy.
Trump pri odôvodňovaní svojho záujmu o Grónsko okrem iného tvrdil, že európske štáty bezpečnosť ostrova nedokážu zaistiť a že v jeho okolí sa čoraz viac angažuje Rusko a Čína.
„Trump poukázal na problém. My mu ukazujeme, že NATO sa ním už zaoberá,“ povedal Healey v rozhovore. Doplnil, že spojenci „budú ďalej zintenzívňovať svoje úsilie“. Očakáva tiež, že o tejto téme sa bude podrobnejšie diskutovať budúci týždeň na ministerskom zasadnutí v Bruseli.
Spojené štáty, Dánsko a Grónsko medzičasom začali viesť trojstranné rokovania o Grónsku. Predpokladá sa, že diskusie sa budú týkať aj zmluvy z roku 1951, ktorá Washingtonu umožňuje rozmiestniť na ostrove svoje sily a vojenské základne.
