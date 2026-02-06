  • Články
Bessent: Ďalšie sankcie USA proti Rusku závisia od mierových rokovaní

  • DNES - 5:19
  • Washington
Uvalenie ďalších amerických sankcií proti Rusku bude závisieť od výsledku mierových rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine, vyhlásil vo štvrtok na zasadnutí senátneho výboru pre bankovníctvo americký minister financií Scott Bessent. Podľa vlastných slov však zváži možnosť sankcií proti ruskej tzv. tieňovej flotile, napísala agentúra Reuters.

Bessent sa v sobotu zúčastnil na stretnutí vo floridskom meste Miami s osobitným vyslancom Kremľa Kirillom Dmitrijevom. Americkú stranu zastupovali aj vyslanec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner.

Schôdzka sa uskutočnila deň pred pôvodne plánovaným druhým trojstranným rokovaním Ukrajiny, Ruska a USA v Abú Zabí, ktoré sa napokon konalo až v stredu a štvrtok. Výsledkom týchto rokovaní je dohoda o výmene po 157 zajatcov medzi Ukrajinou a Ruskom a pokračovaní rozhovorov sprostredkovaných USA v nasledujúcich týždňoch.

Trump sa snaží ukončiť vojnu na Ukrajine od začiatku svojho druhého funkčného obdobia v januári minulého roka. Už počas predvolebnej kampane opakovane tvrdil, že konflikt dokáže urovnať do 24 hodín, neskôr však priznal, že to je zložitejšie, než pôvodne očakával.

V októbri USA uvalili sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil a 34 ich dcérskych spoločností. Tento krok vtedy odôvodnil Bessent neochotou ruského prezidenta Vladimira Putina ukončiť vojnu. Niektoré z týchto opatrení boli začiatkom decembra zmiernené do 29. apríla 2026. Podľa Bessenta tieto sankcie pomohli dostať Rusko za rokovací stôl.

Na otázku o úlohe Kushnera v rokovaniach s Ruskom a Ukrajinou Bessent odpovedal, že podľa neho pôsobí Trumpov zať ako osobitný vyslanec a ich sprostredkovateľ. Demokratický senátor Andy Kim upozornil, že zapojenie príslušníkov rodiny Trumpa, ktorí nezastávajú oficiálne funkcie, môže viesť ku konfliktu záujmov.

Zdroj: Info.sk, TASR
