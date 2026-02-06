Proti prepúšťaniu v denníku The Washington Post protestovali stovky ľudí
- DNES - 5:15
- Washington
Proti rozsiahlemu prepúšťaniu v americkom denníku The Washington Post (WP) vo štvrtok pred jeho sídlom vo Washingtone protestovalo niekoľko stoviek ľudí.
Vedenie novín podľa informácií amerických médií zrušilo 300 z približne 800 pracovných miest. Znižovanie počtu zamestnancov sa dotklo predovšetkým zahraničnej a športovej redakcie a lokálneho spravodajstva.
„Demokracia zomiera v tme. A vy, Jeff Bezos, ste zhasli svetlá,“ píše sa na jednom z transparentov, ktorý odkazuje na oficiálny slogan WP a miliardára a zakladateľa spoločnosti Amazon, ktorý denník vlastní od roku 2013.
Vedenie novín oznámilo rozsiahle škrty v čase, keď sú hlavné tradičné médiá v Spojených štátoch pod intenzívnym tlakom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten novinárov pravidelne označuje za šíriteľov dezinformácií a podal viacero žalôb proti mediálnym domom.
„V čase, keď sme svedkami bezprecedentných útokov na tlač a negatívneho postoja voči novinárom, ktorí len vykonávajú svoju prácu, je nebezpečné takto znižovať počet zamestnancov,“ citovala AFP Michaela Brice-Saddlera, ktorý pre WP pokrýval dianie vo Washingtone a teraz prišiel o miesto.
Hoci The Washington Post presný počet zrušených pozícií neuviedol, podľa denníka The New York Times prišlo o prácu približne 300 z 800 novinárov. Výpoveď dostala väčšina zahraničných korešpondentov vrátane celého tímu na Blízkom východe a spravodajcu v Kyjeve. Výrazne zoštíhlené boli aj oddelenia športu, grafiky a miestnych správ, zatiaľ čo pozastavený bol podcast Post Reports.
Podľa amerických médií The Washington Post, ktorý sa začiatkom 70. rokov 20. storočia preslávil odhalením aféry Watergate, v súčasnosti generuje ročné príjmy v desiatkach miliónov dolárov. Kým noviny v prvých rokoch po kúpe Bezosom rýchlo expandovali, v poslednom čase sa ich rast zastavil. Denník s takmer 150-ročnou tradíciou je od Bezosovho rozhodnutia nepodporiť žiadneho kandidáta v prezidentských voľbách v roku 2024 konfrontovaný s klesajúcim počtom čitateľov, nákladom aj úbytkom predplatiteľov. Svoje digitálne predplatné si vtedy zrušilo viac ako 200.000 čitateľov, ďalších 75.000 tak urobilo po zmenách v sekcii komentárov začiatkom roka 2025.
