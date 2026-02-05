Nórska polícia vyšetruje bývalého premiéra Jaglanda pre väzby na Epsteina
- DNES - 21:59
- Oslo
Nórska polícia vo štvrtok oznámila, že začala vyšetrovanie pre podozrenie zo „závažnej korupcie“ voči bývalému premiérovi Thorbjörnovi Jaglandovi v súvislosti s jeho väzbami na odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
Jagland bol predsedom nórskej vlády v rokoch 1996 až 1997 a neskôr generálnym tajomníkom Rady Európy v rokoch 2009 až 2019. V období od januára 2009 do marca 2015 zároveň predsedal výboru, ktorý vyberá laureáta Nobelovej ceny za mier.
Polícia „začala vyšetrovanie zamerané na... Thorbjörna Jaglanda pre podozrenie zo závažnej korupcie,“ uviedol nórsky národný orgán pre vyšetrovanie hospodárskej a environmentálnej kriminality.
