  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 5.2.2026Meniny má Agáta
Bratislava

Likvidácia miliárd exspirovaných rúšok vyvolala v Nemecku spor medzi politikmi

  • DNES - 20:37
  • Berlín
Likvidácia miliárd exspirovaných rúšok vyvolala v Nemecku spor medzi politikmi

Nemecká vláda informovala, že nechala spáliť približne tri miliardy nepoužitých ochranných rúšok, ktoré krajina zakúpila ešte na začiatku pandémie koronavírusu.

Masívna likvidácia nepoužitej zdravotníckej výbavy vyvolala ostrú politickú debatu o rozhodnutiach ministerstva zdravotníctva pri obstarávaní.

Správa o likvidácii rúšok vyplýva z odpovede ministerstva zdravotníctva, ktoré vo štvrtok odpovedalo na otázku opozičnej strany Zelených, že približne polovica z takmer šesť miliárd pôvodne zakúpených rúšok už bola odoslaná na „tepelnú recykláciu“. Vláda tak zatiaľ minula približne osem miliónov eur na tieto likvidačné opatrenia, ktoré robia externí dodávatelia na základe verejnej súťaže.

Poslankyňa za Zelených Paula Piechottaová pritom ostro kritizovala rezort zdravotníctva vedený Ninou Warkenovou a obvinila ho z nedostatku transparentnosti a „arogancie voči verejnosti“. Opozičná zákonodarkyňa tvrdí, že „Warkenovej ministerstvo sa vysmieva ľuďom tejto krajiny, keď píše, že daňovníkom nevznikla žiadna škoda – že sa len plnia zmluvné záväzky,“ povedala.

Nemecký Spolkový kontrolný úrad už v roku 2024 odhalil, že ministerstvo zdravotníctva zakúpilo celkovo 5,7 miliardy rúšok za približne 5,9 miliardy eur, aj keď „skutočná potreba bola oveľa nižšia“. Podľa vládnych údajov citovaných magazínom Der Spiegel bolo počas pandémie rozdelených len 2,12 miliardy rúšok.

Piechottaová poukazovala aj na prebiehajúce konania na Spolkovom súdnom dvore týkajúce sa kauzy obstarávania rúšok. V týchto prípadoch ide o veľké sumy, ktoré by daňovníci museli zaplatiť v dôsledku rozhodnutí o obstarávaní rúšok prijatých za bývalého ministra zdravotníctva Jensa Spahna, ktorý je spolu s Warkenovou členom Kresťanskodemokratickej únie kancelára Friedricha Merza.

Der Spiegel vo štvrtok uviedol, že podľa očakávaní má byť 85 miliónov rúšok zlikvidovaných do konca roku 2026, keď dosiahnu dátum exspirácie. Ďalších 360 miliónov rúšok je stále v skladoch, lebo sú predmetom pokračujúcich súdnych sporov s dodávateľmi, ktorí žiadajú o nevyplatené peniaze od federálnej vlády. Veľká časť z týchto zásob bude zrejme napokon tiež zlikvidovaná.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: USA a Rusko by mali pracovať na novej, vylepšenej jadrovej dohode

Trump: USA a Rusko by mali pracovať na novej, vylepšenej jadrovej dohode

DNES - 21:19Zahraničné

Spojené štáty a Rusko by mali podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa vyjednať „vylepšenú a modernizovanú“ jadrovú dohodu.

Trump vyjadril pred voľbami v Maďarsku bezvýhradnú podporu Orbánovi

Trump vyjadril pred voľbami v Maďarsku bezvýhradnú podporu Orbánovi

DNES - 20:03Zahraničné

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že v maďarských parlamentných voľbách naplánovaných na 12. apríla, má jeho bezvýhradnú podporu spojenec a úradujúci premiér Viktor Orbán.

Trump oznámil, že japonská premiérka Takaičiová v marci zavíta do Bieleho domu

Trump oznámil, že japonská premiérka Takaičiová v marci zavíta do Bieleho domu

DNES - 19:53Zahraničné

Japonská premiérka Sanae Takaičiová 19. marca navštívi Biely dom, oznámil vo štvrtok americký prezident Donald Trump.

Epsteinova aféra dostáva premiéra Starmera pod tlak, tvrdia britské médiá

Epsteinova aféra dostáva premiéra Starmera pod tlak, tvrdia britské médiá

DNES - 17:09Zahraničné

Vzťah straníckeho veterána Petera Mandelsona so sexuálnym americkým delikventom Jeffrey Epsteinom uvrhlo britského premiéra Keira Starmera do hlbokej vládnej krízy, píšu britské médiá.

Vosveteit.sk
Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!Android sa ocitol pod záplavou falošných aplikácií, cez ktoré sa šíri Arsink RAT: Týmto sa oblúkom vyhýbaj!
Ruské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia expertiRuské satelity sa správajú ako parazity. Takto prebieha vesmírna špionáž nad Európou, hlásia experti
Známa automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áutZnáma automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áut
Tieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísťTieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísť
Ukrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniouUkrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniou
AKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú expertiAKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú experti
Južná Kórea začína s nasadzovaním monštruóznej rakety Hyunmoo-5: Poradí si aj s dobre pochovanými bunkramiJužná Kórea začína s nasadzovaním monštruóznej rakety Hyunmoo-5: Poradí si aj s dobre pochovanými bunkrami
COVID nekončí negatívnym testom. Vedci zistili, že zvyšky vírusu ďalej ničia imunitné bunkyCOVID nekončí negatívnym testom. Vedci zistili, že zvyšky vírusu ďalej ničia imunitné bunky
Lockheed Martin práve Američanom dodal do výzbroje technológiu Sentinel A4, ktorá z protivzdušnej obrany robí pohyblivý a inteligentný štítLockheed Martin práve Američanom dodal do výzbroje technológiu Sentinel A4, ktorá z protivzdušnej obrany robí pohyblivý a inteligentný štít
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP