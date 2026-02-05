  • Články
Štvrtok, 5.2.2026
Bratislava

  • DNES - 20:03
  • Washington
Trump vyjadril pred voľbami v Maďarsku bezvýhradnú podporu Orbánovi

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že v maďarských parlamentných voľbách naplánovaných na 12. apríla, má jeho bezvýhradnú podporu spojenec a úradujúci premiér Viktor Orbán.

Viktor Orbán je skutočný priateľ, bojovník a VÍŤAZ,“ napísal Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social a dodal, že „má moju úplnú a bezvýhradnú podporu pre znovuzvolenie za maďarského premiéra“.

Orbán podľa Trumpa „neúnavne bojuje za svoju skvelú krajinu a ľud a miluje ich, rovnako ako ja za Spojené štáty americké“.

Viktor tvrdo pracuje na ochrane Maďarska, raste hospodárstva, vytváraní pracovných miest, podpore obchodu, zastavení nelegálneho prisťahovalectva a zabezpečení PRÁVA A PORIADKU! Vzťahy medzi Maďarskom a Spojenými štátmi dosiahli za mojej administratívy nové rozmery spolupráce a veľkolepé úspechy, najmä vďaka premiérovi Orbánovi. Teším sa na ďalšiu úzku spoluprácu s ním, aby obe naše krajiny mohli ďalej napredovať na tejto úžasnej ceste k ÚSPECHU a spolupráci,“ napísal Trump.

Hlavným Orbánovým vyzývateľom v aprílových voľbách bude predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA, Péter Magyar.

Po zverejnení Trumpovej správy Orbán zdieľal jeho myšlienky na Facebooku a poďakoval americkému prezidentovi za podporu. Maďarský premiér v stredu v diskusnom podujatí týždenníka Mandiner k otázke možnej návštevy amerického prezidenta v Maďarsku povedal, že poskytol Trumpovi nejaké termíny. „Diskutujeme o tom,“ dodal Orbán s poznámkou, že mu Trump snáď dlhuje to, aby prišiel a pozdravil Maďarov, vysvetlil, aké sú jeho ciele, na čom možno s ním spolupracovať a ako rešpektuje Maďarov.

Podľa servera telex.hu sa Magyar v uplynulom období viackrát vyjadril pozitívne o Trumpovi. Napríklad vlani v novembri napísal: „Môžete milovať alebo nenávidieť Trumpa, ale je to čistokrvný líder. Viktor Orbán je kópiou z Temu, ktorý sa snaží napodobniť originál. Strana TISZA je pripravená spolupracovať s novou americkou administratívou na ďalšom rozvoji vzťahov medzi našimi krajinami.“

Zdroj: Info.sk, TASR
