Trump oznámil, že japonská premiérka Takaičiová v marci zavíta do Bieleho domu
- DNES - 19:53
- Washington
Japonská premiérka Sanae Takaičiová 19. marca navštívi Biely dom, oznámil vo štvrtok americký prezident Donald Trump.
Prvej žene na čele tejto ázijskej krajiny zároveň venoval povzbudivé slová pred predčasnými parlamentnými voľbami naplánovanými na tento víkend, v ktorých sa očakáva víťazstvo jej strany.
Takaičiová „už dokázala, že je silnou, mocnou a múdrou líderkou, ktorá skutočne miluje svoju krajinu,“ napísal Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Spojené štáty a Japonsko pracujú na uzavretí „veľmi podstatnej“ dohody o obchode a spolupracujú aj v oblasti národnej bezpečnosti, napísal ďalej šéf Bieleho domu.
„Premiérka Takaičiová si zaslúži veľké uznanie za prácu, ktorú ona a jej koalícia odvádzajú,“ uzavrel Trump.
Predsedníčka Liberálnodemokratickej strany (LDP) sa v októbri 2025 stala prvou premiérkou v histórii Japonska, pričom došlo už k piatej výmene na čele vlády za posledných päť rokov. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že konzervatívci pod vedením Takaičiovej v nedeľných voľbách dosiahnu jednoznačné víťazstvo.
