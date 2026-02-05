Bitcoin prvýkrát od Trumpovho návratu do Bieleho domu klesol pod 70.000 USD
- DNES - 17:53
- Londýn
Hodnota bitcoinu, ktorý je najrozšírenejšou kryptomenou na svete, vo štvrtok pokračovala v oslabovaní a jej cena prvýkrát od víťazstva Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA klesla pod hranicu 70.000 USD (59.332,10 eura).
Táto digitálna mena klesla až na 69.821,18 USD za kus. Neskôr sa ale vrátila nad 70.000 USD.
Bitcoin prudko vzrástol po znovuzvolení Trumpa, ktorý sa stal podporovateľom sektora kryptomien. V apríli minulého roka bitcoin prudko klesol pod 75.000 USD po tom, ako prezident USA ohlásil rozsiahle clá, čo otriaslo globálnymi trhmi. O šesť mesiacov však jeho cena stúpla na rekordné maximum 126.251,31 USD. Terajší pokles spôsobuje najmä regulačná neistota. Americký Kongres vlani v júli schválil zákon o regulácii stablecoinov, čiže formy kryptomeny krytej tradičnými aktívami, ale širší zákon o kryptomenách sa zastavil v Senáte.
Hodnotu bitcoinu ovplyvnila aj Trumpova nedávna nominácia Kevina Warsha na čelo americkej centrálnej banky. Warsh už v americkom Federálnom rezervnom systéme pôsobil a pozorovatelia ho vnímajú ako obhajcu nezávislosti centrálnej banky. To upokojilo tradičné trhy, takže investori začali predávať bezpečné aktíva, ako je zlato a striebro. Ich ceny následne výrazne klesli. Mnohí investori začali predávať aj kryptomeny.
Trumpove úzke väzby na sektor kryptomien vyvolali obvinenia z konfliktu záujmov, keďže po návrate na post šéfa Bieleho domu propagoval vlastné firmy podnikajúce v oblasti kryptomien. Podľa nedávnych odhadov agentúry Bloomberg sa majetok Trumpovej rodiny v minulom roku len vďaka digitálnym aktívam zvýšil o 1,4 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1798 USD)
