  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 5.2.2026Meniny má Agáta
Bratislava

Bitcoin prvýkrát od Trumpovho návratu do Bieleho domu klesol pod 70.000 USD

  • DNES - 17:53
  • Londýn
Bitcoin prvýkrát od Trumpovho návratu do Bieleho domu klesol pod 70.000 USD

Hodnota bitcoinu, ktorý je najrozšírenejšou kryptomenou na svete, vo štvrtok pokračovala v oslabovaní a jej cena prvýkrát od víťazstva Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA klesla pod hranicu 70.000 USD (59.332,10 eura).

Táto digitálna mena klesla až na 69.821,18 USD za kus. Neskôr sa ale vrátila nad 70.000 USD.

Bitcoin prudko vzrástol po znovuzvolení Trumpa, ktorý sa stal podporovateľom sektora kryptomien. V apríli minulého roka bitcoin prudko klesol pod 75.000 USD po tom, ako prezident USA ohlásil rozsiahle clá, čo otriaslo globálnymi trhmi. O šesť mesiacov však jeho cena stúpla na rekordné maximum 126.251,31 USD. Terajší pokles spôsobuje najmä regulačná neistota. Americký Kongres vlani v júli schválil zákon o regulácii stablecoinov, čiže formy kryptomeny krytej tradičnými aktívami, ale širší zákon o kryptomenách sa zastavil v Senáte.

Hodnotu bitcoinu ovplyvnila aj Trumpova nedávna nominácia Kevina Warsha na čelo americkej centrálnej banky. Warsh už v americkom Federálnom rezervnom systéme pôsobil a pozorovatelia ho vnímajú ako obhajcu nezávislosti centrálnej banky. To upokojilo tradičné trhy, takže investori začali predávať bezpečné aktíva, ako je zlato a striebro. Ich ceny následne výrazne klesli. Mnohí investori začali predávať aj kryptomeny.

Trumpove úzke väzby na sektor kryptomien vyvolali obvinenia z konfliktu záujmov, keďže po návrate na post šéfa Bieleho domu propagoval vlastné firmy podnikajúce v oblasti kryptomien. Podľa nedávnych odhadov agentúry Bloomberg sa majetok Trumpovej rodiny v minulom roku len vďaka digitálnym aktívam zvýšil o 1,4 miliardy USD.

(1 EUR = 1,1798 USD)

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Lagardová: Silnejšie euro by mohlo znížiť infláciu nad rámec súčasných očakávaní

Lagardová: Silnejšie euro by mohlo znížiť infláciu nad rámec súčasných očakávaní

DNES - 17:45Ekonomické

Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok varovala, že silnejšie euro by mohlo po nedávnych ziskoch stlačiť infláciu príliš nízko, bezprostrednú hrozbu pre hospodársku stabilitu v eurozóne ale nevidí.

Simona Petrík požaduje vykonanie poslaneckého prieskumu v Sociálnej poisťovni

Simona Petrík požaduje vykonanie poslaneckého prieskumu v Sociálnej poisťovni

DNES - 16:51Ekonomické

Podpredsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci Simona Petrík žiada vykonať poslanecký prieskum v Sociálnej poisťovni pre podozrenia z predražených a problematických nákupov či prenájmov na jej pobočkách.

Premiér: Som skeptický, EK nepočúva výhrady o rozdieloch v cenách energií

Premiér: Som skeptický, EK nepočúva výhrady o rozdieloch v cenách energií

DNES - 16:20Ekonomické

Podľa premiéra v rámci rozdielov cien elektrickej energie v Európe "všetko zostane tak ako doteraz."

Volkswagen a Stellantis vyzývajú EÚ na podporu domácej výroby elektromobilov

Volkswagen a Stellantis vyzývajú EÚ na podporu domácej výroby elektromobilov

DNES - 14:58Ekonomické

Automobilové skupiny Volkswagen a Stellantis vyzývajú Európsku úniu, aby poskytla finančné stimuly a úľavy pre elektromobily vyrobené v Európe.

Vosveteit.sk
Známa automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áutZnáma automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áut
Tieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísťTieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísť
Ukrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniouUkrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniou
AKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú expertiAKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú experti
Južná Kórea začína s nasadzovaním monštruóznej rakety Hyunmoo-5: Poradí si aj s dobre pochovanými bunkramiJužná Kórea začína s nasadzovaním monštruóznej rakety Hyunmoo-5: Poradí si aj s dobre pochovanými bunkrami
COVID nekončí negatívnym testom. Vedci zistili, že zvyšky vírusu ďalej ničia imunitné bunkyCOVID nekončí negatívnym testom. Vedci zistili, že zvyšky vírusu ďalej ničia imunitné bunky
Lockheed Martin práve Američanom dodal do výzbroje technológiu Sentinel A4, ktorá z protivzdušnej obrany robí pohyblivý a inteligentný štítLockheed Martin práve Američanom dodal do výzbroje technológiu Sentinel A4, ktorá z protivzdušnej obrany robí pohyblivý a inteligentný štít
Ukrajina našla spôsob, ako znefunkčniť ruské drony so Starlinkom. Je až prekvapujúce, že s týmto nápadom prišla tak neskoroUkrajina našla spôsob, ako znefunkčniť ruské drony so Starlinkom. Je až prekvapujúce, že s týmto nápadom prišla tak neskoro
Google chystá pre Android jednu z najväčších zmien v histórii. Gemini bude ovládať tvoj telefón namiesto teba, mnohých to desíGoogle chystá pre Android jednu z najväčších zmien v histórii. Gemini bude ovládať tvoj telefón namiesto teba, mnohých to desí
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP