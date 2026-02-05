  • Články
Lagardová: Silnejšie euro by mohlo znížiť infláciu nad rámec súčasných očakávaní

  • DNES - 17:45
  • Frankfurt nad Mohanom
Lagardová: Silnejšie euro by mohlo znížiť infláciu nad rámec súčasných očakávaní

Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok varovala, že silnejšie euro by mohlo po nedávnych ziskoch stlačiť infláciu príliš nízko, bezprostrednú hrozbu pre hospodársku stabilitu v eurozóne ale nevidí.

ECB vo štvrtok v súlade s očakávaniami ponechala svoju kľúčovú depozitnú sadzbu na úrovni dvoch percent, kde sa nachádza od júna minulého roka. Ekonomika eurozóny zostáva odolná a tvorcovia menovej politiky si veria, že inflácia sa ustáli okolo dvojpercentného cieľa, uviedla po skončení zasadnutia prezidentka ECB Christine Lagardová.

Veľká časť pozornosti na tlačovej konferencii ECB sa zamerala na nedávne zisky eura, ktoré minulý týždeň voči americkému doláru prekonalo hranicu 1,20 USD/EUR. V kombinácii so správou, že inflácia v eurozóne v januári klesla pod cieľovú hodnotu, to viedlo k zintenzívneniu špekulácií, že centrálna banka by mohla začať uvažovať o znížení úrokov.

Silnejšie euro by mohlo znížiť infláciu nad rámec súčasných očakávaní,“ uviedla Lagardová, a poznamenala, že táto otázka bola premetom diskusie na štvrtkovom zasadnutí.

Silnejšie euro zlacňuje dovoz, čo má tendenciu tlačiť infláciu nadol. To môže viesť spotrebiteľov k odkladaniu nákupov, čo môže negatívne vplývať na výkon širšej ekonomiky. Napriek nedávnym ziskom euro voči doláru neustále posilňuje odvtedy, čo sa americký prezident Donald Trump začiatkom minulého roka opäť ujal moci, upozornila šéfka ECB.

Výmenný kurz je aj v súčasnosti „vo veľkom súlade s celkovým priemerom“ od zavedenia spoločnej meny, zdôraznila Lagardová. Zopakovala tiež, že ECB je „v dobrej situácii“, čo je formulácia, ktorú pozorovatelia zvyknú interpretovať ako vyjadrenie spokojnosti s existujúcim nastavením sadzieb. Konkrétnejšie signály o ďalších krokoch v oblasti sadzieb Lagardová v súlade so zaužívanou praxou nevyslala, pričom uviedla, že globálne prostredie zostáva „náročné“. „Výhľad je stále neistý, najmä kvôli pretrvávajúcej neistote v oblasti globálnej obchodnej politiky a geopolitickému napätiu,“ priblížila.

Európu znepokojuje najmä Trumpova nepredvídateľná obchodná politika. Vo štvrtok ale Lagardová privítala Trumpovu nomináciu Kevina Warsha, bývalého člena Rady guvernérov Federálneho rezervného systému, na post budúceho šéfa americkej centrálnej banky (Fed). Tento krok vo všeobecnosti upokojil trhy.

Poznám ho už veľmi dlho - ešte z čias finančnej krízy, keď pôsobil vo verejnej službe a ja som bola ministerkou financií. Poznáme sa teda už veľmi dlho a veľmi vítam oznámenie (o jeho nominácii),“ povedala Lagardová.

Zdroj: Info.sk, TASR
