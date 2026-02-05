Epsteinova aféra dostáva premiéra Starmera pod tlak, tvrdia britské médiá
- DNES - 17:09
- Londýn
Vzťah straníckeho veterána Petera Mandelsona so sexuálnym americkým delikventom Jeffrey Epsteinom uvrhlo britského premiéra Keira Starmera do hlbokej vládnej krízy, píšu britské médiá.
Denník The Guardian publikuje slová poslanca Starmerom vedenej Labouristickej strany, podľa ktorého sú dni premiéra spočítané a BBC komentuje situáciu slovami, že „Starmer si už nemôže takéto dni dovoliť“.
„Aj samotní Starmerovi spojenci nie sú si istí jeho budúcnosťou,“ cituje DPA Elizabeth Rigbyovú, renomovanú politickú komentátorku britskej televíznej stanice Sky News.
Premiér vo štvrtok vyhlásil, že nikto nepoznal hĺbku vzťahu medzi Mandelsonom a Epsteinom. Súčasne obvinil bývalého ministra v labouristických vládach a komisára EÚ pre obchod z klamstva, ale demisiu odmietol. „V roku 2024 som bol zvolený s mandátom zmeniť krajinu k lepšiemu a presne to mám v úmysle,“ vyhlásil Starmer.
Nedávno zverejnené materiály zo spisov o Epsteinovi naznačujú, že medzi ním a bývalým veľvyslancom Spojeného kráľovstva v USA panovalo blízke priateľstvo, pripomenula DPA. Ešte horšie je podľa agentúry to, že ich vzájomná e-mailová komunikácia ukazuje, že počas finančnej a hospodárskej krízy Mandelson odovzdával Epsteinovi citlivé informácie. Politik sa zatiaľ k týmto obvineniam nevyjadril.
Pre svoje väzby na Epsteina sa už minulý rok dostal Mandelson do nemilosti a vlani v septembri musel post veľvyslanca v Spojených štátoch opustiť. Tento týždeň odstúpil aj z funkcie člena hornej komory britského parlamentu - Snemovne lordov - a pravdepodobne príde aj o šľachtický titul.
„Klamal, klamal a ešte raz klamal,“ vyhlásil Starmer na adresu Mandelsona, ubezpečujúc, že keby vtedy vedel, čo vie dnes, k vláde by sa tak blízko nikdy nedostal. Či však bude toto dištancovanie sa od Mandelsona britskému premiérovi stačiť, ukážu nasledujúce dni, dodala DPA.
Epstein ako ruský tajný agent? Peskov: Mám chuť o tom vtipkovať
Kremeľ nechce strácať čas odpovedaním na otázky týkajúce sa nepodložených tvrdení o Jeffreym Epsteinovi.
Szijjártó: Paks II staviame napriek prekážkam demokratov z USA a liberálov z EÚ
Hlavná fáza výstavby dvoch nových blokov jadrovej elektrárne Paks II na juhu Maďarska sa začala.
Moskva Spojeným štátom: Je nám ľúto, že zmluva New START vypršala
Kremeľ vo štvrtok vyhlásil, že ľutuje vypršanie platnosti zmluvy New START o obmedzení počtu jadrových zbraní medzi Ruskom a Spojenými štátmi.
Wadephul: Koniec zmluvy New START vyvoláva obavy z pretekov v jadrovom zbrojení
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul vyzval vo štvrtok na obnovenie dôvery v medzinárodnú politiku pre rastúce obavy z nových pretekov v jadrovom zbrojení.