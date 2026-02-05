  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 5.2.2026Meniny má Agáta
Bratislava

Epsteinova aféra dostáva premiéra Starmera pod tlak, tvrdia britské médiá

  • DNES - 17:09
  • Londýn
Epsteinova aféra dostáva premiéra Starmera pod tlak, tvrdia britské médiá

Vzťah straníckeho veterána Petera Mandelsona so sexuálnym americkým delikventom Jeffrey Epsteinom uvrhlo britského premiéra Keira Starmera do hlbokej vládnej krízy, píšu britské médiá.

Denník The Guardian publikuje slová poslanca Starmerom vedenej Labouristickej strany, podľa ktorého sú dni premiéra spočítané a BBC komentuje situáciu slovami, že „Starmer si už nemôže takéto dni dovoliť“.

Aj samotní Starmerovi spojenci nie sú si istí jeho budúcnosťou,“ cituje DPA Elizabeth Rigbyovú, renomovanú politickú komentátorku britskej televíznej stanice Sky News.

Premiér vo štvrtok vyhlásil, že nikto nepoznal hĺbku vzťahu medzi Mandelsonom a Epsteinom. Súčasne obvinil bývalého ministra v labouristických vládach a komisára EÚ pre obchod z klamstva, ale demisiu odmietol. „V roku 2024 som bol zvolený s mandátom zmeniť krajinu k lepšiemu a presne to mám v úmysle,“ vyhlásil Starmer.

Nedávno zverejnené materiály zo spisov o Epsteinovi naznačujú, že medzi ním a bývalým veľvyslancom Spojeného kráľovstva v USA panovalo blízke priateľstvo, pripomenula DPA. Ešte horšie je podľa agentúry to, že ich vzájomná e-mailová komunikácia ukazuje, že počas finančnej a hospodárskej krízy Mandelson odovzdával Epsteinovi citlivé informácie. Politik sa zatiaľ k týmto obvineniam nevyjadril.

Pre svoje väzby na Epsteina sa už minulý rok dostal Mandelson do nemilosti a vlani v septembri musel post veľvyslanca v Spojených štátoch opustiť. Tento týždeň odstúpil aj z funkcie člena hornej komory britského parlamentu - Snemovne lordov - a pravdepodobne príde aj o šľachtický titul.

Klamal, klamal a ešte raz klamal,“ vyhlásil Starmer na adresu Mandelsona, ubezpečujúc, že keby vtedy vedel, čo vie dnes, k vláde by sa tak blízko nikdy nedostal. Či však bude toto dištancovanie sa od Mandelsona britskému premiérovi stačiť, ukážu nasledujúce dni, dodala DPA.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Epstein ako ruský tajný agent? Peskov: Mám chuť o tom vtipkovať

Epstein ako ruský tajný agent? Peskov: Mám chuť o tom vtipkovať

DNES - 13:35Zahraničné

Kremeľ nechce strácať čas odpovedaním na otázky týkajúce sa nepodložených tvrdení o Jeffreym Epsteinovi.

Szijjártó: Paks II staviame napriek prekážkam demokratov z USA a liberálov z EÚ

Szijjártó: Paks II staviame napriek prekážkam demokratov z USA a liberálov z EÚ

DNES - 13:32Zahraničné

Hlavná fáza výstavby dvoch nových blokov jadrovej elektrárne Paks II na juhu Maďarska sa začala.

Moskva Spojeným štátom: Je nám ľúto, že zmluva New START vypršala

Moskva Spojeným štátom: Je nám ľúto, že zmluva New START vypršala

DNES - 11:31Zahraničné

Kremeľ vo štvrtok vyhlásil, že ľutuje vypršanie platnosti zmluvy New START o obmedzení počtu jadrových zbraní medzi Ruskom a Spojenými štátmi.

Wadephul: Koniec zmluvy New START vyvoláva obavy z pretekov v jadrovom zbrojení

Wadephul: Koniec zmluvy New START vyvoláva obavy z pretekov v jadrovom zbrojení

DNES - 10:55Zahraničné

Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul vyzval vo štvrtok na obnovenie dôvery v medzinárodnú politiku pre rastúce obavy z nových pretekov v jadrovom zbrojení.

Vosveteit.sk
Známa automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áutZnáma automobilka zvažuje spoplatnenie funkcií v aute. Na Slovensku ide o populárnu značku áut
Tieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísťTieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísť
Ukrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniouUkrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniou
AKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú expertiAKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú experti
Južná Kórea začína s nasadzovaním monštruóznej rakety Hyunmoo-5: Poradí si aj s dobre pochovanými bunkramiJužná Kórea začína s nasadzovaním monštruóznej rakety Hyunmoo-5: Poradí si aj s dobre pochovanými bunkrami
COVID nekončí negatívnym testom. Vedci zistili, že zvyšky vírusu ďalej ničia imunitné bunkyCOVID nekončí negatívnym testom. Vedci zistili, že zvyšky vírusu ďalej ničia imunitné bunky
Lockheed Martin práve Američanom dodal do výzbroje technológiu Sentinel A4, ktorá z protivzdušnej obrany robí pohyblivý a inteligentný štítLockheed Martin práve Američanom dodal do výzbroje technológiu Sentinel A4, ktorá z protivzdušnej obrany robí pohyblivý a inteligentný štít
Ukrajina našla spôsob, ako znefunkčniť ruské drony so Starlinkom. Je až prekvapujúce, že s týmto nápadom prišla tak neskoroUkrajina našla spôsob, ako znefunkčniť ruské drony so Starlinkom. Je až prekvapujúce, že s týmto nápadom prišla tak neskoro
Google chystá pre Android jednu z najväčších zmien v histórii. Gemini bude ovládať tvoj telefón namiesto teba, mnohých to desíGoogle chystá pre Android jednu z najväčších zmien v histórii. Gemini bude ovládať tvoj telefón namiesto teba, mnohých to desí
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP