Medzi Slovákmi sa šíri nebezpečná správa: Nepísal vám tento človek?
Nebezpečná správa sa môže šíriť aj bez vedomia odosielateľa. Polícia vydala mimoriadne varovanie.
Medzi Slovákmi sa šíri nebezpečná správa. Upozornila na to Polícia SR na sociálnej sieti s tým, že odosielateľom môžu byť aj vaši známi bez toho, aby o tom vedeli. Ako ďalej priblížila, ide o podvod, ktorého cieľom je získanie peňazí.
Kto by nechcel pomôcť Katke?
Jadrom podvodu je podľa polície správa od známeho, v ktorej vás žiada o pomoc pri hlasovaní v súťaži, ktorej sa mala zúčastniť jeho alebo jej dcéra Katarína. Správu na aplikácii WhatsApp sprevádza odkaz, na ktorý je potrebné kliknúť.
„Chrumkavá legenda o pomoci s hlasovaním pre dcéru Katarínu v nejakej súťaži je len spúšťačom emócie, aby ste pomohli. Veď kto by nechcel pomôcť Katke, keď to stojí iba jeden klik?“
Kliknutím na odkaz a následným hlasovaním podvodníci získavajú prístup do aplikácie WhatsApp príjemcu správy. Následne z jeho používateľského konta oslovujú jeho kontakty so žiadosťou o krátkodobú pôžičku.
Jadrom podvodu je podľa polície správa od známeho, v ktorej vás žiada o pomoc pri hlasovaní v súťaži; Foto: facebook.com/policiaslovakia
Ako v stredu (4. 2.) informovala bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, v prípade, že so žiadosťou o požičanie peňazí súhlasíte, podvodníci vám môžu zaslať číslo účtu. „Po vašej kladnej reakcii na správu príde číslo účtu, ktoré nevyzerá nijak podozrivo, no meno sa väčšinou s vaším kamarátom nezhoduje. Takto prichádzate o nemalé peniaze,“ spresnila polícia.
Nebezpečná správa sa takisto bez vedomia odosielateľa šíri k ďalším kontaktom.
Kataríne nepomáhajte, volajte do banky
Polícia v prípade podozrivých správ na WhatsAppe radí neklikať na odkazy, o ktorých nič neviete.
„Ak vám známy poslal takúto alebo obdodnú správu, ktorá vám úplne nedáva zmysel, namiesto klikania na odkaz mu radšej napíšte, o čo ide a prečo vám posiela takúto správu.“
V prípade, že ste sa stali obeťou podvodu, polícia odporúča kontaktovať banku a zablokovať účet, aby z neho nezmizli peniaze. Podvod je potrebné oznámiť polícii.
Podvod skúšajú aj cez mail
Polícia v januári vydala výstrahu pred podvodnými mailmi, v ktorých Slováci dostávajú falošnú „predvolanku od polície“.
„Vieme, že väčšina z vás už vie, že ide o podvod, pretože Policajný zbor predvolania cez email neposiela, avšak chceme, aby ste o tom povedali aj vašim príbuzným staršieho veku, ktorí sú internetovo zraniteľní,“ informovala polícia. Podľa nej o podvode svedčí aj zlá gramatika v texte.
„Chceme uviesť, že ak vám takýto email príde, treba ho ignorovať a nahlásiť ako spam,“ dodala polícia.
