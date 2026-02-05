  • Články
Medzi Slovákmi sa šíri nebezpečná správa: Nepísal vám tento človek?

  • DNES - 18:18
  • Bratislava
Nebezpečná správa sa môže šíriť aj bez vedomia odosielateľa. Polícia vydala mimoriadne varovanie.

Medzi Slovákmi sa šíri nebezpečná správa. Upozornila na to Polícia SR na sociálnej sieti s tým, že odosielateľom môžu byť aj vaši známi bez toho, aby o tom vedeli. Ako ďalej priblížila, ide o podvod, ktorého cieľom je získanie peňazí.

Kto by nechcel pomôcť Katke?

Jadrom podvodu je podľa polície správa od známeho, v ktorej vás žiada o pomoc pri hlasovaní v súťaži, ktorej sa mala zúčastniť jeho alebo jej dcéra Katarína. Správu na aplikácii WhatsApp sprevádza odkaz, na ktorý je potrebné kliknúť.

„Chrumkavá legenda o pomoci s hlasovaním pre dcéru Katarínu v nejakej súťaži je len spúšťačom emócie, aby ste pomohli. Veď kto by nechcel pomôcť Katke, keď to stojí iba jeden klik?“

Kliknutím na odkaz a následným hlasovaním podvodníci získavajú prístup do aplikácie WhatsApp príjemcu správy. Následne z jeho používateľského konta oslovujú jeho kontakty so žiadosťou o krátkodobú pôžičku.

Jadrom podvodu je podľa polície správa od známeho, v ktorej vás žiada o pomoc pri hlasovaní v súťaži; Foto: facebook.com/policiaslovakia

Ako v stredu (4. 2.) informovala bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, v prípade, že so žiadosťou o požičanie peňazí súhlasíte, podvodníci vám môžu zaslať číslo účtu. „Po vašej kladnej reakcii na správu príde číslo účtu, ktoré nevyzerá nijak podozrivo, no meno sa väčšinou s vaším kamarátom nezhoduje. Takto prichádzate o nemalé peniaze,“ spresnila polícia.

Nebezpečná správa sa takisto bez vedomia odosielateľa šíri k ďalším kontaktom.

Kataríne nepomáhajte, volajte do banky

Polícia v prípade podozrivých správ na WhatsAppe radí neklikať na odkazy, o ktorých nič neviete.

„Ak vám známy poslal takúto alebo obdodnú správu, ktorá vám úplne nedáva zmysel, namiesto klikania na odkaz mu radšej napíšte, o čo ide a prečo vám posiela takúto správu.“

V prípade, že ste sa stali obeťou podvodu, polícia odporúča kontaktovať banku a zablokovať účet, aby z neho nezmizli peniaze. Podvod je potrebné oznámiť polícii.

Podvod skúšajú aj cez mail

Polícia v januári vydala výstrahu pred podvodnými mailmi, v ktorých Slováci dostávajú falošnú „predvolanku od polície“.

„Vieme, že väčšina z vás už vie, že ide o podvod, pretože Policajný zbor predvolania cez email neposiela, avšak chceme, aby ste o tom povedali aj vašim príbuzným staršieho veku, ktorí sú internetovo zraniteľní,“ informovala polícia. Podľa nej o podvode svedčí aj zlá gramatika v texte.

„Chceme uviesť, že ak vám takýto email príde, treba ho ignorovať a nahlásiť ako spam,“ dodala polícia.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/policiaslovakia
