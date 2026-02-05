Ochranári: Do plotu v záhrade si spravte diery. Viete, na čo slúžia?
Ak je váš plot nepreniknuteľný, ochranári radia urobiť na spodku niekoľko otvorov. Viete, na čo slúžia?
Britská pobočka Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) vyzvala majiteľov domov s dvormi a záhradami, aby si v spodnej časti plota vytvorili diery. Informovala o tom v príspevku zverejnenom na sociálnej sieti.
Diery s rozmermi približne 13 x 13 centimetrov majú slúžiť ježom. „Vytvorením malých dier v plote si skrášlite záhradu o cestu pre ježkov. Týmto nočným tvorom tak zaistíte pohodový život,“ informovala organizácia.
WWF dodal, že pred úpravou plotu je potrebné informovať susedov.
Ako vytvoriť diery pre ježkov
Fondy na ochranu divých zvierat (The Wildlife Trusts) upozorňuje, že pre splnenie všetkých potrieb ježko potrebuje prejsť asi 2 kilometre za noc. Takýmto spôsobom si hľadá potravu, samčekov a samičky na párenie a hniezdo.
Pohyb v prírode ježom uľahčujú diery v plotoch. Ako ich vytvoriť na drevenom plote:
- Na spodku plota zmerajte a označte plochu o rozmeroch 13 x 13 centimetrov.
- Pomocou pílky prerežte vyznačené miesta na plote.
- Drsné okraje ošmirgľujte.
Ako zistiť, že máte ježka v záhrade?
Foto: Serenity Images23/Shutterstock.com
Keďže ježkovia sú najaktívnejší po zotmení, ich prítomnosť na pozemku pri dome nie je ľahké odhaliť. Ako informuje britská Kráľovská spoločnosť pre prevenciu krutosti k zvieratám (RSPCA), ježkovia sa najčastejšie vyskytujú v trávnatých a lesných oblastiach, ale aj v parkoch a záhradách.
„Pred zimným spánkom (od novembra do polky marca) na ne môžete naraziť pri lovení potravy a zbieraní materiálu na stavbu hniezda. Zo spánku sa prebúdzajú na jar.“
Stretnúť ježa počas dňa nie je bežné, preto takýto jedinec môže byť chorý alebo poranený. K známkam prítomnosti ježkov na pozemku patria tieto:
- Výkaly: Trus ježa má dĺžku okolo 5 centimetrov, je oválny a tmavý. Môže obsahovať časti hmyzu.
- Stopy: Stopy ježa sa podobajú na malé odtlačky dlaní. Na každej labke majú 5 prstov, aj keď viditeľné môžu byť odtlačky len štyroch z nich.
- Zvuk: Ježkov v záhrade spoznáte aj podľa hluku, ktorý robia pri love alebo párení. Môže ísť o fučanie alebo zvuky vznikajúce pri pohybe.
Novozélandské ministerstvo ochrany prírody pripomína, že ježkovia sa živia prevažne hmyzom a rastlinami. Nepohrdnú ani slimákmi, larvami a inými škodcami v záhrade.
