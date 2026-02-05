  • Články
Bratislava

11-ročné dievča je už týždeň nezvestné, naposledy ho videli s matkou

  DNES - 16:22
  Bratislava/Pezinok
11-ročná Laura sa už týždeň neozvala rodine. Polícia po nej vyhlásila pátranie.

Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po nezvestnej 11-ročnej Laure Šuriakovej z Modry.

Naposledy ju videli v sprievode matky

Maloletú videli naposledy 29. januára v sprievode matky v záhradkárskej oblasti na ulici Za dráhou v Pezinku, odkiaľ odišla na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodala žiadne správy.

Nezvestná má výšku približne 160 cm, zavalitú postavu, dlhé čierne kučeravé vlasy, hnedé oči,“ približuje vzhľad dievčaťa hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Silvia Šimková.

Foto: facebook.com/KRPZBA

Akékoľvek informácie o pohybe či pobyte hľadanej osoby možno oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na FB profile polície.

Zdroj: Info.sk, TASR
